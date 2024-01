Buscas por mortos em naufrágio na Bahia são encerradas pela Marinha

A Marinha informou na tarde desta terça-feira (23) que encerrou as buscas por sobreviventes do naufrágio ocorrido na Baía de Todos-os-Santos no último domingo (21), na Região Metropolitana de Salvador. Foram oito mortes confirmadas. As duas últimas vítimas encontradas foram identificadas como Alicy Maria Souza dos Santos, de 6 anos, e Vandersson Epifânio Souza de Queiroz, de 42.

Na ocasião, a embarcação Gostosão FF, que fazia transporte irregular de passageiros entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, afundou.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia. Uma das hipóteses levantadas pelas autoridades é de que houve excesso de passageiros. Fábio Freitas, piloto da embarcação, será ouvido. A filha e o neto do homem estão entre as vítimas.

A defesa de Fábio disse ao g1 que ele irá contar a versão dos fatos. A embarcação comportava 10 passageiros e um tripulante.

Como as buscas ocorreram

A Marinha colocou 39 militares nos trabalhos de buscas. Também foram usados um Aviso de Patrulha e uma Lancha de Inspeção Naval Blindada do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, três Lanchas de Inspeção Naval e uma Moto Aquática da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).

“Cabe informar, ainda, que foi instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente, com prazo de encerramento em até noventa dias. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo”, disse a Marinha, na nota que confirmou o fim das buscas. “A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares das vítimas”, destacou a corporação.

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, lamentou a morte das vítimas. “Meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente, envolvendo uma embarcação, no município de Madre de Deus, na noite desse domingo. Seguimos aqui atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos”, disse Rodrigues na rede X, antigo Twitter.

O governador afirmou que não medirá esforços para dar todo o apoio e suporte às famílias.

Quem eram as vítimas