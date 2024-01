Sobe número de mortos em naufrágio de barco na Bahia; saiba quem são as vítimas

Mais dois corpos de vítimas do barco de naufragou, na noite de domingo (21), em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (BA), foram encontrados por pescadores nesta manhã de terça-feira (23). Com eles, o número de mortos no caso sobe para oito. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Identificados como Alice Maria, de 6 anos, e Vanderson de Queiroz, de 42, os dois foram achados próximo à Ilha de Maria Guarda, onde aconteceu a festa em que os passageiros estavam. Os detalhes são do portal G1.

A Polícia Civil investiga se houve excesso de pessoas na embarcação — que comportava 11 indivíduos, incluindo um tripulante. O piloto do barco foi identificado e prestará depoimento. Além dos oito falecidos, seis pessoas sobreviveram e chegaram a ser hospitalizadas, indicando a provável lotação do veículo.

A Marinha do Brasil detalhou que o veículo realizava o transporte irregular de passageiros, pois o barco "Gostosão FF" é inscrito na classe "saveiro" — uso exclusivo em atividades de esporte ou de recreio. Ou seja, não possuía certificação para atuação comercial.

Quando naufragou, a embarcação fazia o trajeto da Ilha Maria Guarda para o Município, que fica em uma região turística. O caso aconteceu por volta das 22h, quando os passageiros voltavam de uma festa.

Quem são as vítimas

Óbitos

Alice Maria, de 6 anos;

Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos;

Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos;

Hayala dos Santos Conselho, de 32 anos;

Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos;

Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos;

Ryan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos;

Vanderson de Queiroz, 42 anos.

Feridos

Pelo menos seis vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Madre Deus. Duas já receberam alta, três foram levadas para Salvador e uma para Lauro de Freitas.