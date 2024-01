Casal encontrado morto em Itapema discutiu minutos antes de saírem de casa, diz polícia

O casal, que foi encontrado morto em um apartamento em Itapema, havia sido flagrado discutindo em um churrasco, no salão de festas do prédio, minutos antes dos disparos. O delegado, Ícaro Malveira, responsável pelo caso, informou, nesta segunda-feira (22), que pelo menos 10 pessoas foram ouvidas. As informações são do g1.

Eduarda Gorgik, de 25 anos, e Sérgio Correa, de 59, foram encontrados mortos em 14 de janeiro. A investigação aponta que o caso é um feminicídio seguido de suicídio.

"O que algumas testemunhas relataram é que Sérgio era ciumento e controlador, inclusive não deixava Eduarda sair muito de casa sem a companhia dele", disse Malveira.

A polícia teve acesso às imagens de câmera de segurança do prédio que mostra Eduarda guardando os celulares do casal na caixa do hidrante, no corredor do apartamento, no sábado, às 17h21.

"Não sabemos ainda o motivo de os aparelhos celulares terem sido colocados no hidrante, mas certamente o laudo pericial e os depoimentos vão dirimir essa dúvida", disse Malveira.

Entenda o caso

Eduarda e Sérgio foram encontrados sem vida por um funcionário do homem. Ele teria tentando entrar em contato com Sergio, mas não conseguiu, então decidiu ir ao apartamento dele.

Chegando lá, encontrou os dois celulares na caixa do hidrante e entrou na casa do patrão através do apartamento vizinho.

Também foi encontrado na arma na mão de Sérgio. O casal morava junto no apartamento. Ainda no dia 14 de dezembro, testemunhas relataram que não ouviram barulhos de tiros.