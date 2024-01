Criança de 6 anos morre após ser baleada durante uma briga de trânsito, em Minas Gerais

Uma criança de seis anos, identificada como Melissa Maria dos Santos, foi baleada no rosto dentro do carro em que estava com os familiares na tarde do último domingo (21). Conforme a Folha de S.Paulo, o disparo teria sido motivado por uma briga de trânsito na rodovia Fernão Dias, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A criança chegou a ser levada ao Hospital Municipal de Contagem, mas faleceu no caminho.

A Polícia Civil de Minas Gerais investigará a ocorrência. Para a Polícia Militar, o pai de Melissa relatou que foi fechado por um veículo, aproximadamente às 16h, enquanto estava retornando a Raposos, município que também está localizado na região metropolitana de BH.

Após ser fechado, o motorista atirou contra o carro dele e acertou a filha na cabeça na região esquerda. O pai acionou uma viatura da PM-MG na avenida Babita Camargos, em Contagem, e os policiais foram responsáveis por levar Melissa ao hospital.

Apesar do crime, o atirador não foi preso até o momento.

"A paciente foi admitida no hospital às 16h40, sem pulsos e sem movimentos respiratórios. Imediatamente, foi avaliada pela equipe de neurocirurgia que, infelizmente, não constatou presença de reflexos de tronco. O óbito foi constatado na admissão, às 16h41", detalhou o Serviço Social Autônomo de Contagem (SSA), em comunicado oficial.