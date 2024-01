Metalúrgico desaparecido no caminho para o trabalho é encontrado morto em SP

O metalúrgico Valneto Santos de Souza, desaparecido após sair para trabalhar, foi encontrado morto nesse sábado (23) no município de Colômbia, no interior de São Paulo. Ele tinha ferimentos na cabeça e estava com os pés marrados.

O local onde ele foi achado fica a aproximadamente 151 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. A Polícia Civil de São Paulo investigará o homicídio por meio da delegacia seccional de Barretos, e exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. As informações são do portal Uol.

Desaparecimento

Valneto desapareceu no fim da tarde da última terça-feira (16) na cidade de Guariba, onde ele mora com a esposa. Ele saiu para trabalhar de bicicleta e deveria demorar cerca de 10 minutos para chegar até a empresa.

A esposa, Thamiles dos Santos Freire, informou que o celular foi desligado naquela noite e, desde então, eles nao tiveram mais contato. A bicicleta na qual ele saiu ainda não foi localizada.

Segundo a família do metalúrgico, ele não tinha costume de sair sem avisar e não possuía qualquer tipo de "vício".