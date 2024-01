Que horas abre o Sisu? Sistema começa inscrições nesta segunda (22)

Ao longo desta semana, estudantes que participaram da edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para buscar vagas em institutos e universidades públicas de ensino superior. Segundo o site do Sistema, as inscrições podem ser feitas a partir da 0h (meia-noite) desta segunda-feira (22).

O prazo máximo para se inscrever é quinta-feira (25), às 23h59. Durante o período de inscrição, os candidatos poderão consultar suas posições no ranking do processo seletivo e optar por mudanças nos cursos e instituições.

Veja também

Serão ofertadas 264.360 vagas em cursos de graduação de 127 instituições públicas em todo o País. Os participantes podem consultar o número de vagas por instituição no portal do Governo Federal.

No Ceará, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) se destaca pelo número de vagas ofertadas. Ao todo, serão 5.342 vagas, o que coloca o instituto em segundo lugar no ranking de institutos que mais ofertarão vagas no Sisu 2024.

Como participar do Sisu?

Para concorrer a uma vaga, primeiramente o candidato deve se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O cadastro é gratuito.

No ato da inscrição, o candidato irá preencher um questionário socioeconômico e escolher até duas opções de curso. A última escolha de cursos e instituições no Sisu será a única válida para avaliação do Sistema.

Todos os participantes do Enem 2023 que não zeraram a nota da redação podem participar. Participantes treineiros (ou seja, que não finalizaram o Ensino Médio) não poderão utilizar as notas para serem aprovados no vestibular.

Cronograma Sisu 2024

30/01 – Divulgação dos resultados da primeira chamada do Sisu

30/01 a 07/02 – Inscrição na lista de espera do Sisu

1º a 7/02 – Matrículas dos participantes aprovados na primeira chamada

Para tirar dúvidas

Candidatos que tiverem dúvidas sobre o processo seletivo podem contatar o Ministério da Educação (MEC) pelo telefone 0800-616161 ou neste link