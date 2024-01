Notas de corte do Sisu 2024 são divulgadas a partir desta terça (23)

As notas de corte parciais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 vão ser divulgadas a partir de 0h desta terça-feira (23). Conforme o Ministério da Educação (MEC), os estudantes podem acessar por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa possui mais de 264 mil vagas distribuídas em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior.

A nota de corte é a menor pontuação que o candidato precisa tirar para ficar entre os que podem ser selecionados para o curso em questão, ou seja, a nota do último candidato classificado para a vaga ofertada naquela seleção.

Assim, como os estudantes podem mudar as opções de curso até o último dia de inscrições do Sisu, as notas de corte parciais oscilam. O sistema fecha às 23h59 da próxima quinta-feira (25). A nota de corte auxilia o candidato a monitorar a própria inscrição, mas não garante necessariamente a seleção para a vaga escolhida.

CRONOGRAMA DO SISU 2024