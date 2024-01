Piloto declara 'mayday' após 25 minutos de decolagem em voo de Natal e avião volta para aeroporto

Um voo que saiu às 2h35 de Natal (RN), com destino à Belo Horizonte (MG), precisou desviar a rota após 25 minutos da decolagem por motivos emergenciais. O caso aconteceu nesta segunda-feira (22), com os pilotos do Airbus A320neo emitindo a comunicação de “Mayday, Mayday, Mayday” ao controle de tráfego aéreo. As informações são da Folha de S.Paulo.

O uso de "Mayday", anunciado três vezes de forma repetida e seguida, indica perigo grave e iminente. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (ANA), esta é uma palavra código radiotelefônico internacional de perigo que informa a necessidade de assistência imediata à aeronave.

Veja também

Assim, depois de 45 minutos desde o início da descida, o Airbus A320neo foi pousado às 3h46 no Aeroporto Internacional de Natal. A aeronave segue no mesmo local.

A Azul Linhas Aéreas informou, ao portal AEROIN, que o voo AD4001 precisou retornar por questões técnicas que só foram identificadas depois da decolagem. O pouso ocorreu em segurança e os clientes desembarcaram sem risco.

Azul Linhas Aéreas Empresa “A companhia ressalta que os Clientes estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e serão reacomodados em outros voos. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”.

Autorização de descida direta

Ainda segundo a Folha de S.Paulo, o avião estava a cerca de 36 mil pés, aproximadamente 11 km de altitude, quando os pilotos emitiram o aviso de "Mayday". Eles pediram "descida rápida para o nível uno zero zero”, ou seja, para o nível de voo 100.

Apesar de a mensagem no áudio não registrar a resposta do controlador de tráfego aéreo, o piloto logo confirmou a autorização para descer diretamente ao nível de voo 100, que representa 10 mil pés, cerca de 3km de altitude.

O problema pode estar relacionado à pressurização da aeronave, mas nada ainda foi confirmado.