Médico é encontrado morto em sala de repouso de hospital em Natal

Um médico foi encontrado morto no Hospital Geral Dr. João Machado, na zona leste de Natal. Segundo o g1, com base em informações da Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, o corpo de Igor Oliveira Simões, 30, estava em uma das salas de repouso dos profissionais que atuam na unidade.

Não se sabe ainda o que causou a morte de Igor. A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionados para dar início às investigações e o corpo ainda será examinado para definir a causa da morte.

Em nota enviada ao g1, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern) se solidarizou com a família e com os amigos do médico, que era natural de Salvador, na Bahia. "Todos que fazem o Cremern se unem em solidariedade com o sofrimento de familiares e amigos diante de sua precoce partida, rogando a Deus que conforte os seus corações neste momento de dor", comunicou o órgão.

Carreira na medicina

O Cremern informou que Igor atuou na urgência e na emergência do Hospital Geral Dr. João Machado e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal.