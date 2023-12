Mulher tentar salvar marido de afogamento, mas os dois acabam morrendo em praia do RN

Uma mulher tentou salvar o marido de um afogamento na Praia de Barreta, no município de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, mas os dois acabaram morrendo, segundo informações do Corpo de Bombeiros obtidas pelo Metrópoles. O caso ocorreu nesta sexta-feira (29).

Legenda: Helicóptero e equipes de salvamento foram utilizadas para localizar o corpo do homem Foto: Reprodução

O suboficial da Marinha Jeruan Alcântara, de 63 anos, e a esposa, Shirley Ferreira, de 49, forram arrastados pela correnteza do mar e acabaram se afogando. O casal estava no local para passar o Réveillon juntos com amigos do Maranhão.

A mulher ainda chegou a ser retirada do mar por um banhista na noite da sexta-feira, mas ela não resistiu e faleceu. Já o corpo do suboficial da Marinha foi encontrado apenas neste sábado (30), na Praia de Camurupim, próximo ao local onde ele se afogou. Um helicóptero foi utilizado pelos bombeiros durante o resgate.