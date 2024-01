Confira editais do concurso público da UERN; salários chegam a R$ 6,2 mil

A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) está com 106 vagas efetivas abertas para um novo concurso público. São 66 vagas para docentes e 40 para técnicos de níveis superior e médio. O edital detalhou os cargos e os salários, nesta sexta-feira (5).

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, por do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

No caso do concurso para magistério, os salários partem de R$ 4,1 mil e podem chegar a R$ 6,2 mil. A remuneração para os cargos de técnicos de nível superior e nível médio é de aproximadamente R$ 3,1 mil. Para os candidatos do concurso para instrutor e intérprete, assim como para de advogado, a quantia também é de R$ 3,1 mil.

Confira os editais

Quais as taxas de inscrição?

A seleção de técnicos contempla vagas em áreas específicas com cargos de nível superior e médio. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo:

R$ 250 – Para cargos do Magistério

R$ 180 – Para cargos de Nível Superior

R$ 120 – Para cargos de Nível Médio

O Idecan será o organizador do certame, juntamente com a Comissão Central de Concurso (CCC - UERN).