Concurso Uece: nova seleção para professor efetivo deve ser lançada neste ano, diz reitor

O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hidelbrando Soares, anunciou, nesta sexta-feira (5), que a instituição deve realizar um novo concurso público neste ano. Sem detalhar quando acontecerá a seleção, o gestor disse que o certame visa preencher 52 vagas ociosas referentes ao último concurso, realizado em 2022, e que ofertou 365 oportunidades — maior número da história da instituição.

Na ocasião, o diretor disse que, neste ano, a Universidade deve convocar mais 124 docentes, aprovados no certame aplicado há quase dois anos. Desse total, 85 vagas são novas convocações e as 39 restantes são resultados de desistências ou de candidatos nomeados, mas que não atendiam ao perfil do cargo. Hidelbrando Soares também afirmou que, em 2023, foram chamados 189 professores selecionados no certame mais recente.

Assista ao anúncio

O reitor anunciou que a Uece lançará, neste primeiro semestre, seleção pública, com 168 vagas, para contração de docentes temporários e substitutos.

Segundo ele, as medidas anunciadas nesta sexta-feira visam atender à demanda de professores neste ano.

Veja também

Déficit de professores afeta cursos

No último mês de dezembro, o Diário do Nordeste publicou que há cursos na Uece com até 30 disciplinas sem professores — caso, por exemplo, da graduação em Matemática. O problema é acompanhado pelo Sindicato dos Docentes da Uece (Sinduece).

A reportagem apurou também que 20 disciplinas do curso de Medicina não têm funcionamento pleno garantido no primeiro semestre deste ano.

Novo concurso público em 2025

Além da previsão da realização de um concurso público em 2024, Hidelbrando Soares revelou que a Uece está em negociação com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), para lançar outro certame no próximo ano.

"A referência dessa negociação será o Censo de Carência, que elaboramos agora, em 2023, e que muito em breve iremos submeter ao Conselho Universitário da nossa Universidade."