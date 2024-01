UERN terá concurso público com 106 vagas efetivas; edital sai nesta sexta (5)

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou, nesta quinta-feira (4), a abertura de um concurso público com 106 vagas efetivas para a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). O edital com o número de vagas, descrição de cargos e salários será publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (5). As inscrições serão abertas também no mesmo dia e seguem até o dia 8 de fevereiro.

As taxas de inscrição para o concurso são:

R$ 250 – Para cargos do Magistério

R$ 180 – Para cargos de Nível Superior

R$ 120 – Para cargos de Nível Médio

São 106 vagas para cargos de magistério (66 para docentes) e técnicos de níveis superior e médio (40). A seleção de técnicos contempla vagas em áreas específicas com cargos de nível superior e médio.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) será o organizador do certame, juntamente com a Comissão Central de Concurso (CCC - UERN).

Conforme o edital, as provas objetivas para os cargos de técnicos de nível médio e nível superior e as provas discursivas para o cargo de docente serão aplicadas no dia 21 de abril.

Os candidatos aprovados e convocados poderão ser lotados em qualquer dos Campi da UERN localizados nas cidades de Mossoró, Natal, Caicó, Patu, Assú e Pau dos Ferros.