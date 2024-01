Coren-PE abre concurso para contratação imediata com salários de até R$ 8 mil

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) abriu concurso público para contratação imediata de sete profissionais da área de enfermagem, com atuação em fiscalização, e três motoristas. O salários variam entre R$ 2,3 mil, para motorista, e R$ 8,6 mil, para enfermeiro fiscal, além de benefícios.

O certame prevê ainda nove vagas para preenchimento de cadastro de reserva, sendo sete para fiscal e duas para motorista. As inscrições serão encerradas no dia 6 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela Internet, pelo site do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Sustente).

As taxas de inscrição são de R$ 95 para nível médio e R$ 120 para nível superior. As provas devem ser aplicadas no dia 17 de março. No caso dos candidatos de nível superior, os exames serão em três etapas: objetivos, discursivos e prova de títulos. Já no caso dos candidatos de nível médio, serão aplicadas provas objetivas e discursivas.

Requisitos

Para as vagas de enfermeiro fiscal

Formação superior completa no curso de Enfermagem;

Experiência mínima comprovada de três anos.

Para as vagas de motorista