Após décadas de governo, Lia Gomes assume PSB de Sobral e mobiliza oposição a Oscar: ‘Fiscalizar com lupa’

De volta à oposição em Sobral, o grupo político liderado pelo senador Cid Gomes (PSB) se reorganiza para manter destaque e fiscalizar a gestão de Oscar Rodrigues (União) na cidade. O mais recente episódio reflete isso: a deputada estadual Lia Gomes, irmã de Cid, foi eleita presidente do diretório municipal do PSB nessa quinta-feira (23), reforçando a dianteira do bloco.

Ao PontoPoder, a dirigente informou que o grupo busca diminuir os impactos da derrota não só na Prefeitura, como em outros âmbitos. “Nosso comando é o Cid, e ontem ele fez uma fala que entusiasmou muito as pessoas. Ele mostrou que estivemos na oposição por muitos anos e conseguimos crescer. [...] Meu pai (José Euclides Ferreira Gomes Jr., prefeito entre 1977 e 1983) não conseguiu eleger sucessor e ficamos muitos anos na oposição”, lembra.

O clã só voltou ao Paço Municipal em 1997, com a vitória de Cid Gomes no ano anterior. Foi reeleito no pleito seguinte e emplacou aliados até as eleições de 2020, quando seu irmão Ivo Gomes (PSB) foi reconduzido como prefeito. Em 2024, o grupo lançou a ex-governadora Izolda Cela (PSB) à disputa contra Oscar, mas ela saiu derrotada, finalizando um ciclo de quase 30 anos de poder.

Depois disso, a presidência da Câmara de Sobral, que contava com maioria de aliados de Ivo Gomes, passou a ser ocupada pelo sobrinho de Oscar, o vereador Chico Joia Júnior (União), que venceu a chapa encabeçada pelo PSB, na figura de Ajax Cardoso. O novo prefeito também agregou pessebistas ao seu entorno.

Agora, no âmbito partidário, a missão de Lia é “manter o grupo junto”, mas a articulação deve se estender para a gestão também. A deputada afirma que a sua equipe tem acompanhado as trocas de servidores comissionados – inclusive, de diretores agraciados pelo prêmio Escola Nota Dez, que ela classifica como “desmonte” – e as “pistas” que o novo governo dá sobre projetos futuros.

“O transporte publico é 100% da Prefeitura, os ônibus em ótimo estado. Agora, estão com discurso que os ônibus estão sucateados, já preparando o discurso para privatização, pensando em negócios”, comentou.

“Por enquanto, se eles não alterarem os processos de transparência, a gente tem essa facilidade (de fiscalizar os atos da gestão). [...] Nós já estamos fazendo isso, a gente tem uma equipe que vai acompanhar, abrir processo quando for necessário, acionar o MP, a gente vai fiscalizar com lupa”, completou a deputada Lia Gomes.

Legenda: Cid Gomes, em reunião que elegeu Lia Gomes presidente do PSB Sobral. Foto: Divulgação

A disposição é reforçada por Cid Gomes. Em postagem nas redes sociais após a eleição no PSB Sobral, ele disse: "Nesse momento em que o povo de Sobral nos colocou na oposição, nosso papel é ainda mais importante. Vamos acompanhar e cobrar para que os avanços conquistados nos últimos anos, que fizeram de Sobral referência para todo o Brasil, não se percam".

O PontoPoder buscou o atual comando da Prefeitura de Sobral para comentários acerca das declarações da dirigente do PSB. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.