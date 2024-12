Aliados de Ivo Gomes lançam chapa contra grupo de Oscar Rodrigues na Câmara de Sobral

A dois dias da eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral, aliados do atual prefeito, Ivo Gomes (PSB), lançaram uma chapa para disputar o comando do Legislativo da cidade com o grupo do prefeito eleito, Oscar Rodrigues (União).

A chapa apoiada por Oscar foi oficializada no último dia 16 de dezembro com apoio de 15 dos 21 vereadores da Cidade, inclusive com a subscrição de parte da base do prefeito Ivo Gomes. A eleição de quem irá chefiar a Câmara do município está marcada para a próxima quarta-feira (1º), por volta das 15 horas, minutos antes da posse do prefeito eleito.

As chapas

O grupo de vereadores que conta com apoio de Oscar Rodrigues é encabeçado por Francisco Linhares da Ponte Júnior, o Chico Joia Júnior (União), seu sobrinho. Há ainda nomes do MDB e do PT. Na lista de subscritos para a oficialização da composição há ainda integrantes do PSB.

Chapa apoiada pelo prefeito eleito Oscar Rodrigues:

Presidente: Francisco Linhares da Ponte Júnior, o Chico Joia Júnior (União)

1ª vice-presidente: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, a Fransquinha do Povo (União)

2º vice-presidente: Francisco Laerte Carneiro Cavalcante (MDB)

1ª secretaria: José Johnson Vasconcelos de Lima, o Johnson do Jordão (União)

2º secretaria: Antônio José Romano (PT)

Já a chapa oposicionista tem na presidência o atual vice-presidente da Câmara de Sobral, o vereador Ajax Cardozo (PSB). A composição conta ainda com correligionários do parlamentar e representantes do Podemos.

Chapa oposicionista: