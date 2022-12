Perfil de Rodrigo Constantino no Twitter é bloqueado pela Justiça

Rodrigo Constantino, comentarista político da Jovem Pan, teve a conta do Twitter bloqueada pela Justiça nesta sexta-feira (30). Em publicação no Instagram, ele afirmou ser vítima de censura. A rede social, porém, ponderou que o perfil foi retirado do ar em cumprimento a uma decisão judicial que tramita em segredo de justiça.

"Brasil = China. A 'democracia' venceu, o 'amor' petista é lindo!", disse.

Além disso, o comentarista ainda ofendeu profissionais jornalistas. "E todo 'jornalista' que aplaude essa censura é uma prostituta", acrescentou na legenda.

A rede social enviou um comunicado oficial para Constantino através de uma mensagem no e-mail detalhando que a remoção da conta ocorreu por cumprimento da Lei 12.965/2014.

"Estamos aqui para lhe informar que a sua conta no Twitter é objeto de ordem de remoção/bloqueio do perfil proferida no âmbito de um processo em segredo de Justiça".

A rede social ainda acrescentou: "Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Caso seja do seu interesse, você pode entrar em contato com um advogado para esse fim".

Quem é Rodrigo Constantino

Constantino é conhecido por ser defensor do presidente Jair Bolsonaro (PL) e crítico do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também tem o costume de atacar instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

