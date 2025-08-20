Pastor Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

O pastor Silas Malafaia foi alvo de um mandado de busca pessoal e de apreensão de celulares, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A medida foi cumprida pela Polícia Federal no início da noite desta quarta-feira (20).

Segundo o g1, a operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), considerando investigações voltadas à tentativa de obstrução de Justiça ligada à trama golpista.

Além disso, ele foi alvo de medidas cautelares, como a proibição de deixar o país. Ele ainda foi proibido de manter contato com outros investigados.

A abordagem da Polícia Federal ocorreu após o pastor desembarcar de um voo proveniente de Lisboa. Ele foi conduzido às dependências do aeroporto para prestar depoimento.

O que motivou o mandado contra Silas?

A decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, apresentou detalhes sobre o pedido de mandado de busca pessoal de Silas Malafaia. Foi apontada a necessidade dessas medidas, considerando fortes indícios da participação do pastor nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Dentre algumas ações e comunicações de Silas Malafaia que motivaram o pedido, segundo a Polícia Federal, estão: