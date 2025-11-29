Diário do Nordeste
Moraes determina que defesa de Augusto Heleno comprove Alzheimer em cinco dias

Preso por trama golpista, general da reserva solicitou prisão domiciliar por condição de saúde.

Foto do general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro, presi por tentativa de golpe de Estado.
Legenda: General da reserva Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado (29) que a defesa do general Augusto Heleno apresente em até cinco dias documentação médica que comprove o quadro de Alzheimer.

O general da reserva começou a cumprir pena de 21 anos de prisão na última terça-feira (25), condenado por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro.

Augusto Heleno está preso no Comando Militar do Planalto. A defesa do militar requereu, em caráter de urgência, que ele seja transferido para prisão domiciliar, em razão do seu estado de saúde e da idade avançada.

Com 78 anos, Augusto Heleno tem diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular), com sintomas psiquiátricos e cognitivos desde 2018, segundo o requerimento.

O ministro Alexandre de Moraes, entretanto, verificou que não há qualquer documentação que comprove sintomas anteriores a 2024, ano em que foram realizados os exames apresentados.

PGR se manifestou a favor da prisão domiciliar

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável à prisão domiciliar para Augusto Heleno, em parecer apresentado nesta sexta-feira (28).

Conforme a PGR, a situação de Heleno é uma medida “proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde” e, deve ser concedida por “caráter humanitário”.

Cabe ao relator, Alexandre de Moraes, acatar ou não o pedido da defesa. O ministro deve analisar a solicitação somente com as informações complementares necessárias.

Moraes também questionou se o diagnóstico foi comunicado aos serviços de saúde da Presidência da República ou de órgãos vinculados, já que Augusto Heleno ocupou o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional entre 2019 e 2022. 

Condenado a 21 anos de prisão 

Heleno, ex-ministro de Jair Bolsonaro, foi condenado a 21 anos de prisão por compor o "núcleo 1" da trama golpista articulada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Além de Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, também militar e ex-ministro, foi na terça-feira. Além dos dois, Almir Garnier, ex-ministro da Defesa e ex-comendante da Marinha, também foi preso no mesmo dia. 

Bolsonaro, que já estava preso preventivamente na Polícia Federal (PF) desde o último sábado, também começou a cumprir sua pena de 27 anos

