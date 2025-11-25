Ex-ministros de Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier são presos

Os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram presos nesta terça-feira (25) e encaminhados para o Comando Militar do Planalto. Os dois foram condenados por compor o "núcleo 1" da trama golpista articulada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — preso preventivamente na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Além dos dois, Almir Garnier, ex-ministro da Defesa e ex-comendante da Marinha, também foi preso nesta tarde.

As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e acompanhadas por generais de quatro estrelas.

Veja também PontoPoder Trump reage à prisão de Bolsonaro: 'Foi isso que aconteceu? Uma pena' PontoPoder Defesa de Bolsonaro não entra com novo recurso no STF PontoPoder Esposa de Ramagem faz postagem sobre fuga para os EUA: 'Proteger a família'

Com o início do cumprimento da pena, o trio se une ao ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, que foi preso preventivamente em dezembro do ano passado, na 1ª Divisão do Exército, subordinada ao Comando Militar do Leste.

Heleno foi condenado a 21 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Já Paulo Sérgio deve cumprir pena de 19 anos — também, em regime inicial fechado.

Qual a pena dos réus do 'núcleo 1' da trama golpista?

Os réus do "núcleo 1" da trama golpista foram condenados pelos ministros da 1ª Turma do STF às seguintes penas: