Ex-ministros de Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier são presos
Os militares foram condenados por participação na trama golpista de 2022.
Os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram presos nesta terça-feira (25) e encaminhados para o Comando Militar do Planalto. Os dois foram condenados por compor o "núcleo 1" da trama golpista articulada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — preso preventivamente na sede da Polícia Federal, em Brasília.
Além dos dois, Almir Garnier, ex-ministro da Defesa e ex-comendante da Marinha, também foi preso nesta tarde.
As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e acompanhadas por generais de quatro estrelas.
Veja também
Com o início do cumprimento da pena, o trio se une ao ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, que foi preso preventivamente em dezembro do ano passado, na 1ª Divisão do Exército, subordinada ao Comando Militar do Leste.
Heleno foi condenado a 21 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Já Paulo Sérgio deve cumprir pena de 19 anos — também, em regime inicial fechado.
Qual a pena dos réus do 'núcleo 1' da trama golpista?
Os réus do "núcleo 1" da trama golpista foram condenados pelos ministros da 1ª Turma do STF às seguintes penas:
- Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses, em regime inicialmente fechado
- Mauro Cid: 2 anos, em regime aberto
- Walter Braga Netto: 26 anos, em regime inicialmente fechado
- Anderson Torres: 24 anos, em regime inicialmente fechado
- Almir Garnier: 24 anos, em regime inicialmente fechado
- Augusto Heleno: 21 anos, em regime inicialmente fechado
- Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos, em regime inicialmente fechado
- Alexandre Ramagem: 16 anos, em regime inicialmente fechado