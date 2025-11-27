Diário do Nordeste
Bolsonaro recebe atendimento médico após nova crise de soluço

Filho de ex-presidente afirmou que médicos foram acionados na tarde desta quinta-feira (27).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem de Jair Bolsonaro, para ilustrar matéria sobre crise de soluço do ex-presidente.
Legenda: Informação da crise de soluço foi divulgada pelo filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma nova crise de soluço na tarde deste quinta-feira (27). O vereador Carlos Bolsonaro detalhou que médicos foram acionados para atender o pai na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. 

Desde o último sábado (22), Bolsonaro está preso em prédio da PF, por risco de fuga do Brasil. Na terça-feira (25), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o início do cumprimento de pena de 27 anos e 3 meses de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. 

"Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde (27) diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia", escreveu no X.

Bolsonaro já estava preso

Apesar da decisão desta terça-feira (25), Bolsonaro já havia sido preso em casa, na cidade de Brasília, no último sábado (22). 

A Polícia Federal pediu a prisão após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do ex-mandatário, convocar, na noite da última sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai. 

Outro motivo foi justificado pela violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, danificada horas antes da decisão. O ex-presidente foi, então, encaminhado para a sede da PF em Brasília.

