Moraes exige envio de laudos e relatórios sobre operação no RJ que deixou 121 mortos

Ministro quer acesso completo à documentação que deu origem e sustentação às ações policiais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Governador Cláudio Castro (de terno preto, à esquerda) e o Ministro Alexandre de Moraes (de terno escuro e gravata vermelha, ao centro, mais recuado) participam de uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Eles estão em um grupo de homens, alguns em uniformes militares, olhando para um grande painel de monitores que exibe um mapa digital e imagens de câmeras de segurança. Um militar uniformizado, de costas para o observador, aponta para o mapa na tela.
Legenda: Governador Cláudio Castro em reunião com o ministro Alexandre de Moraes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
Foto: Divulgação/Philippe Lima/Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (10) que o governo do Rio de Janeiro encaminhe à Corte todos os laudos de autópsia realizados após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em 121 mortes.

De acordo com informações divulgadas pelo O Globo, a decisão também obriga o estado a preservar e disponibilizar as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos agentes durante a ação.

Moraes também determinou que sejam enviados ao STF os relatórios de inteligência que fundamentaram a operação. O ministro quer acesso completo à documentação que deu origem e sustentação às ações policiais, consideradas uma das mais letais da história recente do estado.

Além do governo fluminense, a decisão atinge outros órgãos. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deverá apresentar os relatórios e laudos produzidos por sua perícia técnica independente, enquanto a Defensoria Pública terá que informar se as famílias das vítimas estão tendo acesso aos procedimentos necessários para acompanhamento e assistência após a operação.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), por sua vez, foi instruído a encaminhar ao STF informações detalhadas sobre os mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos durante a ação, além dos resultados das audiências de custódia dos detidos.

Mortes repercutiram no mundo

Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.
Legenda: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi impedida de acompanhar os exames nos corpos dos mortos.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

A megaoperação, realizada em parceria entre as polícias Civil e Militar, ocorreu sob o argumento de combate a organizações criminosas que atuam na região.

Contudo, o alto número de mortos provocou forte repercussão e críticas de entidades de direitos humanos, que apontam possível uso excessivo da força e pedem investigação independente.

Com as novas determinações, o Supremo busca garantir transparência e controle judicial sobre as circunstâncias e a legalidade da operação, em meio a questionamentos sobre a proporcionalidade da ação e a proteção de civis nas comunidades afetadas.

