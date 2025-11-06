Moraes anuncia que PF abriu inquérito sobre crime organizado no RJ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anunciou, nessa quarta-feira (5), que a Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para apurar a atuação do crime organizado no Rio de Janeiro.

A informação foi revelada pela autoridade na abertura da audiência sobre a megaoperação que deixou mais de 120 mortos na Capital fluminense, ocasião no qual representantes de direitos humanos foram ouvidos.

Na reunião, convocada no âmbito da "ADPF das Favelas", Moraes anunciou que, por determinação anterior do Plenário do STF, a PF investiga os esquemas de lavagem de dinheiro das facções no Rio de Janeiro, além da infiltração dessas organizações no Poder Público.

Segundo o ministro, é essencial que o Estado responda como recuperar territórios dominados por organizações criminosas.

Veja também País Detenta encontra e devolve R$ 8,1 mil durante limpeza, no Paraná PontoPoder Ex-deputado Paulo Frateschi é morto a facadas pelo filho, em São Paulo

STF acompanha caso de perto

No encerramento da audiência dessa quarta, o ministro reafirmou o compromisso da Corte em acompanhar de perto as medidas cabíveis.

No entanto, destacou como problema central a falta de autonomia da Polícia Técnico-Científica fluminense, subordinada à Polícia Civil, o que, segundo ele, compromete a independência das investigações.

O ministro ainda reiterou a necessidade de fortalecer o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, com atuação preventiva e independente.

Ele também detalhou que solicitou acesso às imagens das ações para verificar o eventual uso excessivo da força e afirmou que a PF seguirá à frente da investigação macro, especialmente no rastreamento financeiro das facções, considerando que o enfraquecimento econômico das milícias e do tráfico é condição essencial para a redução da violência.