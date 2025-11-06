Diário do Nordeste
Ex-deputado Paulo Frateschi é morto a facadas pelo filho, em São Paulo

Informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha, apontam que golpes ocorreram após surto psicótico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:19)
PontoPoder
Imagem de Paulo Frateschi em casa ao lado de imagens da época em que atuava como político.
Legenda: Paulo Frateschi (PT) era considerado uma das principais lideranças do partido e amigo pessoal de Lula.
Foto: reprodução/redes sociais

O ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT) foi morto a facadas durante uma briga familiar com o próprio filho, Francisco Frateschi, nesta quinta-feira (6). A informação foi confirmada ao jornal O Globo por lideranças do partido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

As informações são de que Paulo, que tinha 75 anos, foi atingido por facadas na cabeça, no abdômen e nos braços. Ele foi encaminhado logo em seguida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa do ex-parlamentar, Yolanda Maux Viana, sofreu fratura no braço ao tentar intervir na briga e recebeu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Lapa. 

O conflito, segundo apontaram testemunhas, ocorreu na residência da família, localizada na zona oeste de São Paulo. Francisco Frateschi foi detido. Não há informações concretas de como o desentendimento teria se iniciado.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, as facadas teriam sido desferidas pelo rapaz em meio a um surto psicótico.

Quem foi Paulo Frateschi?

Ex-deputado estadual, Paulo Frateschi foi presidente do PT em São Paulo e era considerado um amigo próximo do presidente Lula. Um dos fundadores da sigla, era conhecido pela militância política, se tornando símbolo de resistência após ter sido liberto da prisão na ditadura militar.

O político atuou como secretário de Relações Governamentais na gestão de Marta Suplicy, entre 2001 e 2004, em São Paulo, além de ter ocupado cargos de direção no PT.

Na vida pessoal, viveu outras tragédias familiares. Perdeu o filho de 7 anos, Pedro, em 2002, em um acidente na cidade Guararema (SP). Já em 2003, perdeu o filho de 16 anos, Júlio, em outro acidente de carro, ocorrido na rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis. 

Com a confirmação da morte, o PT lamentou o caso e definiu Paulo como um "companheiro e dedicado militante" do partido.

Confira a nota de pesar na íntegra:

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido. Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo. Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar. A ausência do nosso querido Frateschi deixa uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta. Manifestamos à família, aos amigos e a todos que com ele caminharam, a nossa mais sincera solidariedade.

