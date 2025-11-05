Caminhão com quatro pessoas tomba próximo do rio Tietê, em São Paulo

Um caminhão tombou na tarde desta quarta-feira (5), caindo da Ponte Atílio Fontana, na Marginal Tietê, em São Paulo. O veículo levava quatro pessoas, segundo informações do g1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. A equipe realizou o resgate de três vítimas, que estavam conscientes e orientadas. Porém, uma apresentou parada cardiorrespiratória. Não há mais atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.

Devido ao acidente, a pista expressa da Marginal está totalmente bloqueada na altura da ponte. O congestionamento chegou na Rodovia Castello Branco.

Nove viaturas chegaram ao local, que conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).