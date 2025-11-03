Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Mauro Cid retira tornozeleira eletrônica para começar cumprir pena

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro recebeu a pena mais branda entre os condenados pelo STF por envolvimento na trama golpista.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Mauro Cid durante audiência no STF, ao lado de seu advogado.
Legenda: O militar não apresentou novos recursos nos chamados embargos de declaração.
Foto: Gustavo Moreno / STF.

O coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, retirou a tornozeleira eletrônica nesta segunda-feira (3), após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o início do cumprimento da pena por participação na tentativa de golpe de Estado.

Cid foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto, a punição mais branda entre os integrantes do chamado núcleo crucial da trama. O militar não apresentou novos recursos nos chamados embargos de declaração.

O julgamento desses recursos deve começar ainda nesta semana na Primeira Turma do STF.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Luciano Hang é condenado a indenizar Lula por patrocinar faixas com ofensas

teaser image
PontoPoder

STF inicia julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro em 21 de novembro

Delator do caso, Cid colaborou com as investigações e revelou detalhes sobre o planejamento de ações que, segundo o Supremo, atentaram contra os poderes constituídos e tinham o objetivo de manter Bolsonaro no poder, revertendo o resultado das eleições de 2022.

Na última quinta-feira (30), o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, determinou o cumprimento da pena e fixou medidas cautelares que devem ser seguidas durante o regime aberto.

Medidas cautelares:

  • Permanecer em casa, só podendo sair com autorização judicial;
  • Proibição de deixar o país;
  • Proibição de portar armas;
  • Proibição de uso de redes sociais;
  • Proibição de contato com outros investigados e condenados pela trama.

Agora, Mauro Cid aguarda a decisão do Exército sobre o pedido de aposentadoria. O coronel deve sair de férias por 60 dias a partir desta terça-feira (4).

Moraes também determinou o levantamento do período de prisão provisória para abatimento da pena. Cid foi preso duas vezes ao longo das investigações, por menos de seis meses no total. 

A defesa pede que o tempo em que ele esteve sob medidas cautelares também seja considerado, o que poderia levar à extinção dessas restrições — pedido que ainda será analisado pelo ministro.

Papel nas investigações

Cid teve papel central nas apurações da Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe. Foi a partir do material encontrado em seu celular que a Polícia Federal localizou a chamada “minuta do golpe”, documento que deu origem às investigações.

O plano, batizado de “Copa 2022”, previa a intervenção militar e a anulação do resultado das eleições presidenciais, com o objetivo de impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e manter Bolsonaro no cargo.

Assuntos Relacionados
Deputado Federal Moses Rodrigues (União)
Inácio Aguiar

Moses declara apoio a Elmano e expõe divisão na federação União Progressista no Estado

Declaração ocorre em meio à movimentação política com a filiação, na próxima quarta-feira (5), de Roberto Cláudio ao União Brasil

Inácio Aguiar
Há 18 minutos
Mauro Cid durante audiência no STF, ao lado de seu advogado.
PontoPoder

Mauro Cid retira tornozeleira eletrônica para começar cumprir pena

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro recebeu a pena mais branda entre os condenados pelo STF por envolvimento na trama golpista.

Redação
Há 47 minutos
Fotos mostram Léo Suricate discursando na Alece e Professora Zuleide, suplentes do Psol na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Léo Suricate deixa a Alece e Professora Zuleide assume vaga na licença de Renato Roseno

Assembleia Legislativa do Ceará também registra retorno do deputado Simão Pedro nesta semana.

Marcos Moreira
Há 1 hora
foto do deputado Eduardo Bolsonaro em plenário.
PontoPoder

STF inicia julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro em 21 de novembro

Deputado foi denunciado por coação em processo pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Redação
Há 2 horas
Elmano de perfil. É um homem branco e grisalho
Inácio Aguiar

Com apresentação de Elmano, Ceará representa o Nordeste em painel na COP30

Antes, governador terá agenda no Rio de Janeiro em evento preparatório para conferência internacional

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Evento do PDT em auditório lotado com a presença de dirigentes do Partido no Ceará e gestores petistas Evandro Leitão e Elmano de Freitas.
Inácio Aguiar

Sem Ciro, PDT formaliza novos dirigentes e apoio aos governos do PT

Partido é aliado de Elmano de Freitas e Evandro Leitão, ambos petistas

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Vereadores durante coletiva sobre a minuta do Plano Diretor de Fortaleza na Câmara Municipal, antes da audiência pública desta segunda-feira.
PontoPoder

Câmara anuncia grupo de trabalho técnico para analisar Plano Diretor de Fortaleza

Vereadores realizam audiência pública sobre o documento nesta segunda-feira (3).

Bruno Leite e Marcos Moreira
03 de Novembro de 2025
Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Fortaleza
Inácio Aguiar

STJ nega habeas corpus a vereador ligado a 'Bebeto do Choró' investigado por esquema criminoso

Francisco Geovane é acusado de integrar organização que lavava dinheiro com apoio político e empresarial no interior do Ceará

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Fotogramas de vídeo do deputado Danilo Forte, vitima de um acidente automobilístico, após a alta.
PontoPoder

'O carro capotou várias vezes na pista', conta deputado Danilo Forte sobre acidente

De alta médica, o parlamentar aproveitou a oportunidade para a agradecer o atendimento recebido no hospital.

Redação
02 de Novembro de 2025
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária.
PontoPoder

Favoritismo ou voto casado? O que o histórico da disputa pelo Senado sinaliza para 2026

Oposição e base governista buscam estratégias para não dividir votos no pleito que contará com duas vagas de senador.

Marcos Moreira
02 de Novembro de 2025
Foto de policiais militares enfileirados
Inácio Aguiar

O fracasso nacional da segurança pública no Brasil

É preciso coordenação nacional e redefinição de papeis para atender o clamor da população

Inácio Aguiar
02 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de Luciano Hang e Lula.
PontoPoder

Luciano Hang é condenado a indenizar Lula por patrocinar faixas com ofensas

Empresário deve pagar R$ 33 mil ao presidente.

Redação
01 de Novembro de 2025
Montagem de duas fotos do deputado federal pelo Ceará Danilo Forte, que sofreu acidente de carro em estrada de Solonópole
PontoPoder

Deputado Danilo Forte sofre acidente de carro no Ceará

Em vídeo nas redes sociais, o político ressaltou que o cinto de segurança protegeu ocupantes do automóvel.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando durante uma reunião ou entrevista, vestindo terno azul e gravata vermelha.
PontoPoder

EUA confirmam ausência na COP30 em Belém

Decisão sinaliza que o país estará ausente da principal instância política da conferência.

Ana Alice Freire*
01 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma operação policial em uma área urbana. Na cena, agentes fortemente armados e vestidos com uniformes camuflados da Polícia Civil transportam, na caçamba de uma caminhonete tática, corpos cobertos parcialmente por panos. Ao fundo, há outras viaturas, policiais e pessoas reunidas em frente a um prédio identificado como “Sede da Core”, sigla para Coordenadoria de Recursos Especiais. A cena retrata o momento posterior a uma ação policial de grande porte, com forte presença das forças de segurança e grande atenção da imprensa.
PontoPoder

Qual o papel da política no combate às facções criminosas

Entre a promessa de integração e o apelo por leis mais duras, o Brasil segue transformando a segurança pública em palco de disputa política, apontam pesquisadores.

Igor Cavalcante
01 de Novembro de 2025
Lula durante a assinatura do Projeto de Lei Antifacção Criminosa.
PontoPoder

Presidente Lula assina Projeto de Lei Antifacção Criminosa e envia ao Congresso

O projeto aumenta as penas e investigações contra facções.

Bergson Araujo Costa
31 de Outubro de 2025
Foto mostra uma via iluminada na cidade de Fortaleza.
PontoPoder

Fortaleza relança concessão da iluminação e semáforos; licitação foi suspensa na gestão Sarto

Município deve desembolsar cerca de R$ 4,1 bilhões em 15 anos de concessão.

Bruno Leite
31 de Outubro de 2025
Foto do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, discursando.
PontoPoder

Governador do RJ parabeniza Elmano e PMs por operação contra o CV em Canindé (CE)

Cláudio Castro (PL) afirmou que o episódio "mostra" que "essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados”.

Bruno Leite
31 de Outubro de 2025
Foto mostra momento da entrega do Plano Diretor de Fortaleza para a Câmara Municipal, nesta quarta-feira (29). Ato contou com a presença de aliados e secretários, que estão na foto, tirada em um dos ambientes da Casa Legislativa.
PontoPoder

Vereadores apostam em aprovação do Plano Diretor de Fortaleza sem grandes desgastes na Casa

Membros das bancadas de oposição e situação da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) demonstraram que pretendem adotar equilíbrio para discutir peça de planejamento.

Bruno Leite
31 de Outubro de 2025
foto de ministros durante sessão no STF. Imagem usada para matéria sobre o direito ao silêncio na abordagem policial.
PontoPoder

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.

Redação
30 de Outubro de 2025