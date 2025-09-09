Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes vota para condenar Bolsonaro e aliados por trama golpista: 'Projeto autoritário de poder'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é o relator da ação penal e foi o primeiro a revelar o voto durante o julgamento

Escrito por
, e
(Atualizado às 14:54)
PontoPoder
Alexandre de Moraes no plenário do STF
Legenda: Alexandre de Moraes é o relator do processo no STF
Foto: Gustavo Moreno/STF

Primeiro a votar no julgamento do "núcleo 1" da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se posicionou favorável à condenação de Jair Bolsonaro (PL) e de seus aliados por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, deterioração de patrimônio tombado e outros dois crimes contra o País. A leitura do voto teve início na manhã desta terça-feira (9) e foi concluída no início da tarde. 

"O Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições", disparou o magistrado, acrescentando não haver "conciliação com golpe de Estado" e afirmando que Bolsonaro utilizou a estrutura do governo para implementar "seu projeto autoritário de poder".

Jair Bolsonaro em prisão domiciliar
Legenda: O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu à sessão no STF por recomendação médica. Ele está em prisão domiciliar
Foto: SERGIO LIMA / AFP

Tudo aqui [nas provas] mostra que a organização criminosa tentou, até os 45 minutos do segundo tempo, impedir a posse [do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva]. E, ao não conseguir, se organizou".
Alexandre de Moraes
Ministro do STF

Moraes pontuou ainda que "não há dúvidas" de que Bolsonaro se reuniu com comandantes das Forças Armadas para discutir a "quebra da normalidade institucional". "É um fato incontroverso", afirmou o relator. O ministro imputa ao ex-presidente, especificamente, o crime de liderar o grupo que atentou contra o Estado Democrático de Direito. 

As declarações do magistrado abriram a sessão na Corte nesta terça, e se apoiaram nas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que vão desde a utilização de órgãos públicos para monitorar adversários políticos a ações programadas para deslegitimar as urnas eletrônicas, o processo eleitoral e a democracia brasileira.

Plenário do STF
Legenda: O STF retomou nesta terça-feira (9) o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo 1" da trama golpista
Foto: Rosinei Coutinho/STF

Na oportunidade, Moraes também listou as ações que indicam os atos executórios da tentativa de golpe e citou declarações de Bolsonaro e aliados para promover "desinformação" sobre o sistema eleitoral, o ato de 7 de Setembro, reunião com embaixadores e interceptação de eleitores pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos dias das eleições em 2022.

Além disso, foram mencionadas pelo ministro a reunião dos Kids Pretos, a tentativa de atentado à bomba no Aeroporto de Brasília e os atos violentos no dia da diplomação da chapa eleita, liderada pelo presidente Lula.

Ao imputar Bolsonaro como líder da organização criminosa, Moraes também relembrou as declarações do ex-presidente, apontadas como "ameaças ao Judiciário". "Isso não é conversa de bar, não é alguém no clube conversando com amigo, isso é um presidente da República, no 7 de Setembro, a data da Independência de Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Judiciário e, especificamente, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal", pontuou.

Julgamento

O STF analisa, nesta semana, a autoria individual dos oito réus envolvidos em uma série de atos criminosos praticados entre julho de 2021 e 8 de janeiro de 2023 — data que marcou os atos golpistas na sede dos Três Poderes, em Brasília.

Os movimentos, segundo Moraes, foram planejados para manter o grupo definitivamente no comando do País, impedindo a "republicana e democrática" alternância de poder. "Quiseram se perpetuar no poder ignorando a democracia. É o golpe de Estado", afirmou o magistrado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa

teaser image
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e policiais para fase decisiva do julgamento de Bolsonaro

Ministro comparou golpe ao que instaurou a ditadura militar

No discurso, Moraes destacou diversas vezes a live protagonizada por Bolsonaro, em 2021, em que o ex-presidente se mostrou contrário ao sistema eletrônico de votação e imputou fraudes à Justiça eleitoral.

Para o ministro, há uma convergência entre a transmissão e os documentos de autoria de Alexandre Ramagem — ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) — e as anotações em diário do general Augusto Heleno — ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Augusto Heleno em sessão no STF
Legenda: O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), é um dos réus do "núcleo 1" do golpe
Foto: Ton Molina/STF

A presença de Heleno durante a live também foi apontada pelo relator como fundamental para a demonstração do apoio das Forças Armadas à deslegitimação das urnas.

Toda vez que as Forças Armadas acolheram o chamamento de um grupo político que se disse representante do povo, tivemos um golpe, um estado de Exceção, uma ditadura".
Alexandre de Moraes
Ministro do STF

Veja também

teaser image
PontoPoder

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Veja a ordem dos votos

Após o pronunciamento de Moraes, quem dá o parecer sobre a ação penal é o ministro Flávio Dino. Ele será seguido dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que é o presidente da Primeira Turma do STF e, por isso, tem a palavra final.

Acompanhe ao vivo

O que está em julgamento?

O STF julga a ação penal 2668, que trata de denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República (PGR). São acusados 31 réus, divididos em quatro núcleos:

  • Núcleo 1: envolve oito réus, incluindo Bolsonaro, e é considerado o núcleo "central" ou "crucial" da articulação golpista.
  • Núcleo 2: conta com seis réus que são acusados de disseminar informações falsas e ataques a instituições democráticas.
  • Núcleo 3: é formado por dez réus associados a ataques ao sistema eleitoral e à preparação da ruptura institucional.
  • Núcleo 4: sete réus serão julgados por propagação de desinformação e incitação de ataques às instituições.

Quem faz parte do 'núcleo 1'?

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin e atual deputado federal;
  3. Almir Garnier, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do GSI;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel da reserva e ex-ajudante de ordens da Presidência;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil, além de candidato a vice-presidente em 2022.

Quais são os crimes julgados?

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Participação em organização criminosa armada;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.
Assuntos Relacionados
Foto de Luizianne Lins, deputada federal que está na missão internacional que teve embarcação atacada por drone em porto da Tunísia
PontoPoder

Luizianne Lins vai embarcar em missão humanitária a Gaza; grupo teve barco atacado por drone

A deputada federal do Ceará está na Itália, de onde embarcará para encontrar com grupo de ativistas como Greta Thunberg

Bruno Leite
Há 13 minutos
Alexandre de Moraes no plenário do STF
PontoPoder

Moraes vota para condenar Bolsonaro e aliados por trama golpista: 'Projeto autoritário de poder'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é o relator da ação penal e foi o primeiro a revelar o voto durante o julgamento

Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
Há 35 minutos
Imagem mostra Jair Bolsonaro sentado em cadeira do plenário do STF, em Brasília, ilustrando se Bolsonaro será preso após fim do julgamento caso seja condenado
PontoPoder

Se condenado, Bolsonaro será preso imediatamente após julgamento? Entenda cenários

Ministros da Primeira Turma do STF decidem sobre o futuro do ex-presidente e os demais réus da trama golpista

Ingrid Campos e Carol Melo
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Em reunião do setor produtivo, empresário dá 'selo' de moderado ao petista Evandro Leitão

Prefeito fez um balanço dos primeiros oito meses de gestão e pediu cooperação com os empresários

Inácio Aguiar
09 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro em casa, cumprindo prisão domiciliar, vestindo camisa amarela
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa

Julgamento de Bolsonaro e outros sete aliados foi retomado nesta terça-feira (9) no STF

Redação
09 de Setembro de 2025
Ministro Alexandre de Moraes, durante julgamento de bolsonaro no STF
PontoPoder

AO VIVO: Moraes implica Bolsonaro como líder da tentativa de golpe; acompanhe

A Primeira Turma da Corte julga, também, os outros sete réus envolvidos na trama golpista de 2022

Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
09 de Setembro de 2025
Imagem mostram barreiras de contenção policial bloqueando a entrada da Praça dos Três Poderes, com a sede do STF ao fundo, ilustrando esquema de segurança reforçado durante julgamento de Bolsonaro, em Brasília
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e policiais para fase decisiva do julgamento de Bolsonaro

A Praça dos Três Poderes está fechada, e agentes realizam varreduras no público e em locais como a casa dos ministros da Primeira Turma

Redação e Agência Brasil
09 de Setembro de 2025
Foto mostra André Fernandes durante evento do PL em Fortaleza
PontoPoder

André Fernandes assume PL Ceará em reunião fechada com possíveis novos filiados em 22 de setembro

Encontro em Brasília selará encerramento da presidência de Carmelo Neto

Marcos Moreira
09 de Setembro de 2025
Bolsonaro em audiência no STF
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF será retomado nesta terça (9); entenda processo

Ex-presidente é réu por liderar organização criminosa que articulou trama golpista

Luana Severo
09 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro com blusa amarela para matéria onde sua defesa pede autorização a Moraes para que ele faça um procedimento cirúrgico após julgamento no STF
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro solicita autorização de Moraes para que ex-presidente passe por procedimento

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito

Redação
08 de Setembro de 2025
foto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Inácio Aguiar

TRE-CE deve marcar para 26 de outubro nova eleição em Santa Quitéria e Barroquinha

Resolução está na pauta da sessão plenário desta terça-feira (9)

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Foto mostra membros da oposição ao lado de Capitão Wagner e Roberto Cláudio
PontoPoder

Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

Segurança pública foi o principal tema da reunião entre os parlamentares opositores ao Governo Elmano

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Capitão Wagner circulando pelas ruas armado e com colete enquanto aponta para pichações de facções
PontoPoder

Capitão Wagner ameaça pegar ‘colete’, ‘arma’ e ‘juntar policiais’ para capturar Bebeto Queiroz

O presidente do União Brasil participou, nesta segunda-feira (8), do 'Café da Oposição' e criticou a demora do Estado em prender o prefeito cassado de Choró, foragido desde dezembro do ano passado

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Ao apostarem em bets como fator arrecadador, prefeituras submetem a população a uma roleta-russa

Autoridades federais precisam intervir para dar freio à sanha lotérica dos prefeitos; riscos podem ser muito altos

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Cinco pontos para entender o peso e os impasses da União Progressista na sucessão estadual

Lideranças da base aliada e da oposição travam batalha que pode fortalecer ou implodir o colegiado

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Imagem mostra Primeira Turma do STF reunida em julgamento da trama golpista que entrará na segunda semana
PontoPoder

Julgamento da trama golpista será retomado nesta semana; saiba o que esperar

Destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, membros do chamado "núcleo crucial", será determinado pelo STF até sexta-feira (12)

Redação e Agência Brasil
08 de Setembro de 2025
Fotos mostram Ivo Gomes e Oscar Rodrigues
PontoPoder

Risco de reprovação das contas de Ivo Gomes na Câmara de Sobral gera nova crise com gestão de Oscar

Vereadores devem votar projeto que pede a desaprovação da execução orçamentária do ex-prefeito, contrariando entendimento do TCE

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.
PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos
08 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma manifestação em uma cidade brasileira, com grande concentração de pessoas vestindo camisetas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Protesto também contou com pedidos pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas a Alexandre de Moraes e Lula

Luana Barros e Matheus Facundo
07 de Setembro de 2025
Foto de Michelle Bolsonaro discursando
PontoPoder

Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

Discurso reproduzido ocorre às vésperas da retomada do julgamento que pode condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado

Redação
07 de Setembro de 2025