STF tem segurança reforçada com drones e policiais para fase decisiva do julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta terça-feira (9), o julgamento do "núcleo 1" ou "núcleo crucial" da trama golpista, em Brasília, com o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os réus. Visando preservar a ordem, a Corte mantém o esquema de segurança reforçada da primeira semana de sessões, que inclui o uso de drones, policiamento extra e cães farejadores.

O julgamento deve se estender até sexta-feira (12).

A previsão, conforme o jornal O Globo, é que as medidas especiais de segurança permaneçam pelas duas próximas semanas após o fim das sessões, devido à posse do novo presidente do Tribunal, o ministro Edson Fachin, agendada para 29 de setembro.

O esquema inclui o fechamento da Praça dos Três Poderes, com policiamento ampliado nas vias de acesso ao local e à área central. Os principais prédios, como o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o STF, estão cercados por grades.

Legenda: Acesso à Corte está restrito e sob forte fiscalização Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A tropa de choque da Polícia Militar, do Bope e do COT da Polícia Federal auxiliam a ordem, assim com agentes da Polícia Judicial e de outros quatro tribunais deslocados para Brasília.

Uma Célula Presencial Integrada de Inteligência está instalada para compartilhar informações e ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas.

Legenda: Agentes de diversas forças estão reunidos para auxiliar o esquema de ordem durante as sessões do julgamento Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Os agentes de segurança fazem uso ainda de drones e realizam varreduras com cães farejadores, além de abordar pessoas e revistar mochilas. Pórticos de detecção de metais estão instalados nas entradas do Tribunal.

Estão ainda proibidos aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento próximo ao STF.

Uma das preocupações das autoridades é com ações solitárias por parte de algum apoiador do ex-presidente. São feitas também varreduras diurnas e noturnas com drones de imagem térmica.

Desde agosto, 30 agentes da Polícia Judiciária de diversos estados estão de prontidão e dormem em alojamentos na sede do Tribunal. Eles realizam varreduras no edifício e na casa dos ministros da Primeira Turma, visando garantir a segurança.

O esquema segue o protocolo de mais alto grau de vigilância previsto para situações de risco — categoria que, na Corte, foi adotada somente em episódios como o julgamento do mensalão e em momentos de grave ameaça à sede do Judiciário federal.