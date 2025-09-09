Diário do Nordeste
STF tem segurança reforçada com drones e policiais para fase decisiva do julgamento de Bolsonaro

A Praça dos Três Poderes está fechada, e agentes realizam varreduras no público e em locais como a casa dos ministros da Primeira Turma

Imagem mostram barreiras de contenção policial bloqueando a entrada da Praça dos Três Poderes, com a sede do STF ao fundo, ilustrando esquema de segurança reforçado durante julgamento de Bolsonaro, em Brasília
Legenda: Pórticos de detecção de metais estão instalados nas entradas do Tribunal
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta terça-feira (9), o julgamento do "núcleo 1" ou "núcleo crucial" da trama golpista, em Brasília, com o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os réus. Visando preservar a ordem, a Corte mantém o esquema de segurança reforçada da primeira semana de sessões, que inclui o uso de drones, policiamento extra e cães farejadores.

O julgamento deve se estender até sexta-feira (12).

A previsão, conforme o jornal O Globo, é que as medidas especiais de segurança permaneçam pelas duas próximas semanas após o fim das sessões, devido à posse do novo presidente do Tribunal, o ministro Edson Fachin, agendada para 29 de setembro.

O esquema inclui o fechamento da Praça dos Três Poderes, com policiamento ampliado nas vias de acesso ao local e à área central. Os principais prédios, como o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o STF, estão cercados por grades

Imagem mostra pessoa tirando uma foto em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal com barreiras de segurança na frente, ilustrando esquema de segurança reforçado durante julgamento do Bolsonaro
Legenda: Acesso à Corte está restrito e sob forte fiscalização
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A tropa de choque da Polícia Militar, do Bope e do COT da Polícia Federal auxiliam a ordem, assim com agentes da Polícia Judicial e de outros quatro tribunais deslocados para Brasília. 

Uma Célula Presencial Integrada de Inteligência está instalada para compartilhar informações e ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas.

Imagem mostra policiais em operação na frente do prédio do STF, em Brasília, ilustrando esquema de segurança reforçado durante julgamento de Bolsonaro
Legenda: Agentes de diversas forças estão reunidos para auxiliar o esquema de ordem durante as sessões do julgamento
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Os agentes de segurança fazem uso ainda de drones e realizam varreduras com cães farejadores, além de abordar pessoas e revistar mochilas. Pórticos de detecção de metais estão instalados nas entradas do Tribunal. 

Estão ainda proibidos aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento próximo ao STF.

Uma das preocupações das autoridades é com ações solitárias por parte de algum apoiador do ex-presidente. São feitas também varreduras diurnas e noturnas com drones de imagem térmica

Desde agosto, 30 agentes da Polícia Judiciária de diversos estados estão de prontidão e dormem em alojamentos na sede do Tribunal. Eles realizam varreduras no edifício e na casa dos ministros da Primeira Turma, visando garantir a segurança.

O esquema segue o protocolo de mais alto grau de vigilância previsto para situações de risco — categoria que, na Corte, foi adotada somente em episódios como o julgamento do mensalão e em momentos de grave ameaça à sede do Judiciário federal.

