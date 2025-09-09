Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Julgamento de Bolsonaro no STF será retomado nesta terça (9); entenda processo

Ex-presidente é réu por liderar organização criminosa que articulou trama golpista

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
(Atualizado às 06:41)
PontoPoder
Bolsonaro em audiência no STF
Legenda: Bolsonaro e outros sete aliados serão condenados ou absolvidos nesta semana pela trama golpista
Foto: Gustavo Moreno/STF

O julgamento que decidirá se condena ou absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete réus que compõem o “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado de 2022 será retomado nesta terça-feira (9), a partir de 9 horas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

A previsão é de que, até sexta-feira (12), os ministros da Primeira Turma deem seus votos e decidam o futuro do grupo, composto, ainda, por militares, por ex-ministros de Estado e pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, autor da delação premiada que embasou parte da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Relembre quem são os réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista 

  1. Jair Bolsonaro: ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem: ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier: ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto: ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. 

Relembre a primeira parte do julgamento

O julgamento teve início na semana passada, quando foram ouvidos o relator do processo no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, e os argumentos da acusação, representada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet — que é favorável à condenação de todos.

"A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. A pacificação do País, que é o desejo de todos nós, depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições", alegou Moraes em seu discurso, adiantando que o parecer da relatoria também deve ser favorável à condenação.

Alexandre de Moraes durante julgamento no STF
Legenda: O ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo no STF
Foto: Fellipe Sampaio /STF

"Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados", acrescentou Gonet.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro nega ligação com atos golpistas e questiona delação de Cid: 'Não há uma única prova'

teaser image
PontoPoder

Defesa de Paulo Sérgio Nogueira apela para raízes cearenses e reafirma que general foi contra golpe

teaser image
PontoPoder

Advogado de Braga Netto: ‘Acusação se baseia em delação mentirosa e prints adulterados’

Depois, em um processo que durou dois dias, foram expostos os últimos argumentos da defesa. Na oportunidade, muitos dos advogados se limitaram a negar ou a tentar diminuir a participação dos réus na trama golpista, enquanto outros escolheram atacar o ministro relator — como no caso do defensor do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI — ou alegar defesa culpando outros no processo — como fez o criminalista Andrew Farias, representante do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Moraes pediu sessões extras para esta semana

A princípio, os ministros se reuniriam apenas nesta terça, na quarta (10) e na sexta-feira (12) para concluir o julgamento, mas, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, concedeu duas sessões extraordinárias na quinta (11) para que os julgadores se aprofundem na discussão da ação penal 2668.

A votação deve ser iniciada com o parecer do relator, seguido dos demais integrantes do colegiado, nesta ordem:

  • Flávio Dino;
  • Luiz Fux;
  • Cármen Lúcia;
  • Cristiano Zanin. 

Se três ministros votarem pela condenação ou pela absolvição, o STF já terá maioria para resolver o caso. 

Confira as datas e os horários do julgamento durante esta semana 

  • Terça-feira (9): 9h às 12h e das 14h às 19h
  • Quarta-feira (10): 9h às 12h
  • Quinta-feira (11): 9h às 12h e das 14h às 19h
  • Sexta-feira (12): 9h às 12h e das 14h às 19h 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem: 'Sabe a distinção entre voto auditável e impresso?'

Quais são as acusações contra o ‘núcleo crucial’? 

Na denúncia apresentada ao STF, a PGR aponta que os réus participaram da elaboração de um plano que previa o sequestro e o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. 

Paulo Gonet durante sessão no STF
Legenda: Paulo Gonet é o procurador-geral da República
Foto: Fellipe Sampaio /STF

Além disso, a acusação aponta que os envolvidos produziram uma “minuta de golpe” com o objetivo de decretar medidas de exceção no Brasil para tentar reverter o resultado das eleições gerais de 2022, impedir a posse de Lula e garantir que Bolsonaro seguisse no poder. 

Outro fato que norteia o julgamento é o suposto envolvimento dos réus nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, que culminaram na depredação de instituições públicas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. 

O que está em julgamento?

O STF julga a ação penal 2668, que trata da denúncia oferecida pela PGR. São acusados 31 réus, divididos em quatro núcleos:

  • Núcleo 1: envolve oito réus, incluindo Bolsonaro, e é considerado o núcleo "central" ou "crucial" da articulação golpista.
  • Núcleo 2: conta com seis réus que são acusados de disseminar informações falsas e ataques a instituições democráticas.
  • Núcleo 3: é formado por dez réus associados a ataques ao sistema eleitoral e à preparação da ruptura institucional.
  • Núcleo 4: sete réus serão julgados por propagação de desinformação e incitação de ataques às instituições.

Os réus poderão recorrer?

Caso a votação termine em 4x1 para a condenação, Bolsonaro e os outros acusados poderão utilizar mais um recurso para evitar a prisão. O mecanismo, no entanto, também será analisado pela Primeira Turma do STF. 

Com a publicação do acórdão, as defesas poderão apresentar “embargos de declaração” e solicitar o esclarecimento de omissões e contradições no texto final do julgamento. 

Já para conseguir que o processo seja julgado novamente, os réus precisam de ao menos dois votos pela absolvição. 

Assuntos Relacionados
Foto mostra André Fernandes durante evento do PL em Fortaleza
PontoPoder

André Fernandes assume PL Ceará em reunião fechada com possíveis novos filiados em 22 de setembro

Encontro em Brasília selará encerramento da presidência de Carmelo Neto

Marcos Moreira
Há 15 minutos
Bolsonaro em audiência no STF
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF será retomado nesta terça (9); entenda processo

Ex-presidente é réu por liderar organização criminosa que articulou trama golpista

Luana Severo
Há 1 hora
Jair Bolsonaro com blusa amarela para matéria onde sua defesa pede autorização a Moraes para que ele faça um procedimento cirúrgico após julgamento no STF
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro solicita autorização de Moraes para que ex-presidente passe por procedimento

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito

Redação
08 de Setembro de 2025
foto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Inácio Aguiar

TRE-CE deve marcar para 26 de outubro nova eleição em Santa Quitéria e Barroquinha

Resolução está na pauta da sessão plenário desta terça-feira (9)

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Foto mostra membros da oposição ao lado de Capitão Wagner e Roberto Cláudio
PontoPoder

Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

Segurança pública foi o principal tema da reunião entre os parlamentares opositores ao Governo Elmano

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Capitão Wagner circulando pelas ruas armado e com colete enquanto aponta para pichações de facções
PontoPoder

Capitão Wagner ameaça pegar ‘colete’, ‘arma’ e ‘juntar policiais’ para capturar Bebeto Queiroz

O presidente do União Brasil participou, nesta segunda-feira (8), do 'Café da Oposição' e criticou a demora do Estado em prender o prefeito cassado de Choró, foragido desde dezembro do ano passado

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Ao apostarem em bets como fator arrecadador, prefeituras submetem a população a uma roleta-russa

Autoridades federais precisam intervir para dar freio à sanha lotérica dos prefeitos; riscos podem ser muito altos

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Cinco pontos para entender o peso e os impasses da União Progressista na sucessão estadual

Lideranças da base aliada e da oposição travam batalha que pode fortalecer ou implodir o colegiado

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Imagem mostra Primeira Turma do STF reunida em julgamento da trama golpista que entrará na segunda semana
PontoPoder

Julgamento da trama golpista será retomado nesta semana; saiba o que esperar

Destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, membros do chamado "núcleo crucial", será determinado pelo STF até sexta-feira (12)

Redação e Agência Brasil
08 de Setembro de 2025
Fotos mostram Ivo Gomes e Oscar Rodrigues
PontoPoder

Risco de reprovação das contas de Ivo Gomes na Câmara de Sobral gera nova crise com gestão de Oscar

Vereadores devem votar projeto que pede a desaprovação da execução orçamentária do ex-prefeito, contrariando entendimento do TCE

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.
PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos
08 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma manifestação em uma cidade brasileira, com grande concentração de pessoas vestindo camisetas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Protesto também contou com pedidos pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas a Alexandre de Moraes e Lula

Luana Barros e Matheus Facundo
07 de Setembro de 2025
Foto de Michelle Bolsonaro discursando
PontoPoder

Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

Discurso reproduzido ocorre às vésperas da retomada do julgamento que pode condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado

Redação
07 de Setembro de 2025
Lula e autoridades no 7 de Setembro
PontoPoder

Desfile do 7 de Setembro em Brasília reforça discurso de soberania

Evento deste ano tem como tema "Brasil Soberano", dividido em três eixos

Redação
07 de Setembro de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza
PontoPoder

'Rodízio' de mandato entre vereadores de Fortaleza cresce e se consolida com estratégia dos partidos

Quantitativo do primeiro semestre de 2025 supera os das duas últimas legislaturas da Casa

Bruno Leite
07 de Setembro de 2025
Imagem capturada de pronunciamento do presidente Lula
PontoPoder

Em pronunciamento, Lula defende soberania brasileira e chama políticos de traidores

A transmissão no rádio e televisão ocorreu em alusão ao feriado de 7 de setembro, da independência brasileira

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem do deputado do PL Carmelo Neto em evento para jovens do PL
PontoPoder

Debates, batalhas e torta na cara: saiba como foi a balada do PL Jovem no Ceará

Evento gratuito reuniu dezenas de jovens que se identificam com posicionamentos da direita

Marcos Moreira e Paloma Vargas
06 de Setembro de 2025
Imagem do político Ciro Gomes
PontoPoder

Ciro Gomes tem pedido de prisão preventiva após novos ataques contra Janaína Farias

Documento foi adicionado a ação penal eleitoral do MP que apura crime de violência política de gênero e aguarda apreciação do juiz da 115ª Zona Eleitoral

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, em reunião do diretório do PT
PontoPoder

Elmano pede união da base para derrotar a direita em 2026: 'Vamos dar uma surra de votos'

Governador defendeu união ampla de partidos, incluindo até parte da direita

Mariana Lemos e Marcos Moreira
06 de Setembro de 2025
Foto que contém o governador Elmano de Freitas em discurso no encontro estadual do PT Ceará
PontoPoder

Encontro do PT Ceará pauta reeleição de Elmano, candidatura ao Senado e união após eleição interna

Presidente do partido também voltou a mencionar que vaga de vice-governador em 2026 está em aberto

Luciano Rodrigues e Marcos Moreira
06 de Setembro de 2025