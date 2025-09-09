Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa
Julgamento de Bolsonaro e outros sete aliados foi retomado nesta terça-feira (9) no STF
O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu, nesta terça-feira (9), à retomada do julgamento dele e de outros sete aliados no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga as ações de uma trama golpista durante as eleições de 2022.
O motivo foi justificado pelo advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno, antes do início da sessão: "É por recomendação médica. Ele está com a saúde debilitada. É cíclico. Às vezes ele está pior ou melhor", disse Bueno, na chegada à Corte.
Segundo a equipe do ex-presidente, ele tem apresentado crises de soluço constantes por conta das sequelas de facada sofrida em 2018.
Além de não ter apresentado pedido pela presença de Bolsonaro no julgamento, a defesa ainda solicitou ida do ex-presidente ao médico no próximo domingo (14), dois dias depois do suposto encerramento do julgamento.
Retomada do julgamento
O julgamento do "núcleo 1" ou "núcleo crucial" da ação que analisa tentativa de golpe de Estado teve as sessões retomadas no início da manhã desta terça-feira, com previsão de seguir até a sexta (12).
Nestes dias decisivos, os ministros darão os votos pela absolvição ou condenação dos acusados, que podem ser sentenciados a mais de 30 anos de prisão cada.
O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as argumentações das defesas, além da manifestação favorável à condenação dos réus feita pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Relembre quem são os réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista
- Jair Bolsonaro: ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem: ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Almir Garnier: ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
- Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
- Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto: ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
- Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.