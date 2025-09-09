Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa

O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu, nesta terça-feira (9), à retomada do julgamento dele e de outros sete aliados no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga as ações de uma trama golpista durante as eleições de 2022.

O motivo foi justificado pelo advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno, antes do início da sessão: "É por recomendação médica. Ele está com a saúde debilitada. É cíclico. Às vezes ele está pior ou melhor", disse Bueno, na chegada à Corte.

Veja também PontoPoder STF tem segurança reforçada com drones e policiais para fase decisiva do julgamento de Bolsonaro PontoPoder Julgamento da trama golpista será retomado nesta semana; saiba o que esperar

Segundo a equipe do ex-presidente, ele tem apresentado crises de soluço constantes por conta das sequelas de facada sofrida em 2018.

Além de não ter apresentado pedido pela presença de Bolsonaro no julgamento, a defesa ainda solicitou ida do ex-presidente ao médico no próximo domingo (14), dois dias depois do suposto encerramento do julgamento.

Retomada do julgamento

O julgamento do "núcleo 1" ou "núcleo crucial" da ação que analisa tentativa de golpe de Estado teve as sessões retomadas no início da manhã desta terça-feira, com previsão de seguir até a sexta (12).

Nestes dias decisivos, os ministros darão os votos pela absolvição ou condenação dos acusados, que podem ser sentenciados a mais de 30 anos de prisão cada.

O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as argumentações das defesas, além da manifestação favorável à condenação dos réus feita pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Relembre quem são os réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista