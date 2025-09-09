Diário do Nordeste
Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa

Julgamento de Bolsonaro e outros sete aliados foi retomado nesta terça-feira (9) no STF

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
PontoPoder
Jair Bolsonaro em casa, cumprindo prisão domiciliar, vestindo camisa amarela
Legenda: Bolsonaro deve acompanhar o julgamento de casa, como fez na última semana
Foto: SERGIO LIMA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu, nesta terça-feira (9), à retomada do julgamento dele e de outros sete aliados no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga as ações de uma trama golpista durante as eleições de 2022.

O motivo foi justificado pelo advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno, antes do início da sessão: "É por recomendação médica. Ele está com a saúde debilitada. É cíclico. Às vezes ele está pior ou melhor", disse Bueno, na chegada à Corte.

Segundo a equipe do ex-presidente, ele tem apresentado crises de soluço constantes por conta das sequelas de facada sofrida em 2018. 

Além de não ter apresentado pedido pela presença de Bolsonaro no julgamento, a defesa ainda solicitou ida do ex-presidente ao médico no próximo domingo (14), dois dias depois do suposto encerramento do julgamento

Retomada do julgamento

O julgamento do "núcleo 1" ou "núcleo crucial" da ação que analisa tentativa de golpe de Estado teve as sessões retomadas no início da manhã desta terça-feira, com previsão de seguir até a sexta (12).

Nestes dias decisivos, os ministros darão os votos pela absolvição ou condenação dos acusados, que podem ser sentenciados a mais de 30 anos de prisão cada. 

O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as argumentações das defesas, além da manifestação favorável à condenação dos réus feita pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. 

Relembre quem são os réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista 

  1. Jair Bolsonaro: ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem: ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier: ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto: ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. 
