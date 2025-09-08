Defesa de Bolsonaro solicita autorização de Moraes para que ex-presidente passe por procedimento

Os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro (PL) solicitaram, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o réu por trama golpista possa passar por cirurgia ao final do julgamento.

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito. O político está em prisão domiciliar, desde o início de agosto, e deve deixar sua residência para a cirurgia.

"Jair Messias Bolsonaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025, conforme relatório médico anexo", diz o pedido enviado a Moraes, e obtido pelo g1.

Ainda segundo o relatório, Bolsonaro estaria com um “nevo melanocítico do tronco”, que são pequenas manchas benignas na pele, e “neoplasia de comportamento incerto” que são tumores, benigno ou maligno, cujo comportamento não pode ser determinado com clareza. Para a definição, a lesão deve ser retirada e encaminha para biopsia.

Histórico de autorizações

De acordo com informações do relatório obtido pela CNN, o médico responsável pelo ex-presidente afirmou que o procedimento deve ser realizado em regime ambulatorial, e a alta deve ser dado ainda no domingo (14). O processo, que deve ser realizado em hospital de Brasília, é considerado uma cirurgia pequena.

Não é a primeira vez, desde sua prisão preventiva, que Bolsonaro pede autorização para procedimentos médicos. O último caso foi registrado no dia 16 de agosto, quando ele deixou a detenção para fazer exames por conta de refluxos e soluços que estava sentindo.

O que é uma neoplasia?

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), neoplasia é um tumor — que pode ser maligno ou benigno — que ocorre pelo crescimento anormal do número de células. Esse crescimento celular foge do controle do organismo e é capaz de desencadear consequências graves ao corpo.

Na neoplasia benigna, o tumor tem crescimento lento e organizado e é formado por células semelhantes às presentes no tecido normal. Os limites desse tumor também são bem definidos e ele não é capaz de invadir tecidos vizinhos ou causar metástases. São exemplos de tumores benignos o mioma e o lipoma.

Já na neoplasia maligna, o tumor tem crescimento rápido e é formado por células que se apresentam de maneira diferente daquelas presentes no tecido normal. Ele é capaz de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases e é frequentemente chamado de câncer.

A neoplasia maligna de cabeça e de pescoço foi uma das causas da morte da cantora Gal Costa, em 2023, de acordo com a certidão de óbito divulgada pelo programa "Domingo Espetacular", da RecordTV, em julho daquele ano.