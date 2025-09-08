Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Defesa de Bolsonaro solicita autorização de Moraes para que ex-presidente passe por procedimento

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:56)
PontoPoder
Jair Bolsonaro com blusa amarela para matéria onde sua defesa pede autorização a Moraes para que ele faça um procedimento cirúrgico após julgamento no STF
Legenda: Não é a primeira vez, desde sua prisão preventiva, que Bolsonaro pede autorização para procedimentos médicos
Foto: Evaristo SA / AFP

Os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro (PL) solicitaram, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o réu por trama golpista possa passar por cirurgia ao final do julgamento.

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito. O político está em prisão domiciliar, desde o início de agosto, e deve deixar sua residência para a cirurgia.

"Jair Messias Bolsonaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025, conforme relatório médico anexo", diz o pedido enviado a Moraes, e obtido pelo g1.

Ainda segundo o relatório, Bolsonaro estaria com um “nevo melanocítico do tronco”, que são pequenas manchas benignas na pele, e “neoplasia de comportamento incerto” que são tumores, benigno ou maligno, cujo comportamento não pode ser determinado com clareza. Para a definição, a lesão deve ser retirada e encaminha para biopsia.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Julgamento da trama golpista será retomado nesta semana; saiba o que esperar

teaser image
PontoPoder

Capitão Wagner ameaça pegar ‘colete’, ‘arma’ e ‘juntar policiais’ para capturar Bebeto Queiroz

teaser image
PontoPoder

Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

Histórico de autorizações

De acordo com informações do relatório obtido pela CNN, o médico responsável pelo ex-presidente afirmou que o procedimento deve ser realizado em regime ambulatorial, e a alta deve ser dado ainda no domingo (14). O processo, que deve ser realizado em hospital de Brasília, é considerado uma cirurgia pequena.

Não é a primeira vez, desde sua prisão preventiva, que Bolsonaro pede autorização para procedimentos médicos. O último caso foi registrado no dia 16 de agosto, quando ele deixou a detenção para fazer exames por conta de refluxos e soluços que estava sentindo.

O que é uma neoplasia?

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), neoplasia é um tumor — que pode ser maligno ou benigno — que ocorre pelo crescimento anormal do número de células. Esse crescimento celular foge do controle do organismo e é capaz de desencadear consequências graves ao corpo.

Na neoplasia benigna, o tumor tem crescimento lento e organizado e é formado por células semelhantes às presentes no tecido normal. Os limites desse tumor também são bem definidos e ele não é capaz de invadir tecidos vizinhos ou causar metástases. São exemplos de tumores benignos o mioma e o lipoma.

Já na neoplasia maligna, o tumor tem crescimento rápido e é formado por células que se apresentam de maneira diferente daquelas presentes no tecido normal. Ele é capaz de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases e é frequentemente chamado de câncer.

A neoplasia maligna de cabeça e de pescoço foi uma das causas da morte da cantora Gal Costa, em 2023, de acordo com a certidão de óbito divulgada pelo programa "Domingo Espetacular", da RecordTV, em julho daquele ano.

Assuntos Relacionados
Jair Bolsonaro com blusa amarela para matéria onde sua defesa pede autorização a Moraes para que ele faça um procedimento cirúrgico após julgamento no STF
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro solicita autorização de Moraes para que ex-presidente passe por procedimento

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito

Redação
Há 1 hora
foto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Inácio Aguiar

TRE-CE deve marcar para 26 de outubro nova eleição em Santa Quitéria e Barroquinha

Resolução está na pauta da sessão plenário desta terça-feira (9)

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Foto mostra membros da oposição ao lado de Capitão Wagner e Roberto Cláudio
PontoPoder

Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

Segurança pública foi o principal tema da reunião entre os parlamentares opositores ao Governo Elmano

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Capitão Wagner circulando pelas ruas armado e com colete enquanto aponta para pichações de facções
PontoPoder

Capitão Wagner ameaça pegar ‘colete’, ‘arma’ e ‘juntar policiais’ para capturar Bebeto Queiroz

O presidente do União Brasil participou, nesta segunda-feira (8), do 'Café da Oposição' e criticou a demora do Estado em prender o prefeito cassado de Choró, foragido desde dezembro do ano passado

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Ao apostarem em bets como fator arrecadador, prefeituras submetem a população a uma roleta-russa

Autoridades federais precisam intervir para dar freio à sanha lotérica dos prefeitos; riscos podem ser muito altos

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Cinco pontos para entender o peso e os impasses da União Progressista na sucessão estadual

Lideranças da base aliada e da oposição travam batalha que pode fortalecer ou implodir o colegiado

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Imagem mostra Primeira Turma do STF reunida em julgamento da trama golpista que entrará na segunda semana
PontoPoder

Julgamento da trama golpista será retomado nesta semana; saiba o que esperar

Destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, membros do chamado "núcleo crucial", será determinado pelo STF até sexta-feira (12)

Redação e Agência Brasil
08 de Setembro de 2025
Fotos mostram Ivo Gomes e Oscar Rodrigues
PontoPoder

Risco de reprovação das contas de Ivo Gomes na Câmara de Sobral gera nova crise com gestão de Oscar

Vereadores devem votar projeto que pede a desaprovação da execução orçamentária do ex-prefeito, contrariando entendimento do TCE

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.
PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos
08 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma manifestação em uma cidade brasileira, com grande concentração de pessoas vestindo camisetas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Protesto também contou com pedidos pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas a Alexandre de Moraes e Lula

Luana Barros e Matheus Facundo
07 de Setembro de 2025
Foto de Michelle Bolsonaro discursando
PontoPoder

Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

Discurso reproduzido ocorre às vésperas da retomada do julgamento que pode condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado

Redação
07 de Setembro de 2025
Lula e autoridades no 7 de Setembro
PontoPoder

Desfile do 7 de Setembro em Brasília reforça discurso de soberania

Evento deste ano tem como tema "Brasil Soberano", dividido em três eixos

Redação
07 de Setembro de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza
PontoPoder

'Rodízio' de mandato entre vereadores de Fortaleza cresce e se consolida com estratégia dos partidos

Quantitativo do primeiro semestre de 2025 supera os das duas últimas legislaturas da Casa

Bruno Leite
07 de Setembro de 2025
Imagem capturada de pronunciamento do presidente Lula
PontoPoder

Em pronunciamento, Lula defende soberania brasileira e chama políticos de traidores

A transmissão no rádio e televisão ocorreu em alusão ao feriado de 7 de setembro, da independência brasileira

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem do deputado do PL Carmelo Neto em evento para jovens do PL
PontoPoder

Debates, batalhas e torta na cara: saiba como foi a balada do PL Jovem no Ceará

Evento gratuito reuniu dezenas de jovens que se identificam com posicionamentos da direita

Marcos Moreira e Paloma Vargas
06 de Setembro de 2025
Imagem do político Ciro Gomes
PontoPoder

Ciro Gomes tem pedido de prisão preventiva após novos ataques contra Janaína Farias

Documento foi adicionado a ação penal eleitoral do MP que apura crime de violência política de gênero e aguarda apreciação do juiz da 115ª Zona Eleitoral

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, em reunião do diretório do PT
PontoPoder

Elmano pede união da base para derrotar a direita em 2026: 'Vamos dar uma surra de votos'

Governador defendeu união ampla de partidos, incluindo até parte da direita

Mariana Lemos e Marcos Moreira
06 de Setembro de 2025
Foto que contém o governador Elmano de Freitas em discurso no encontro estadual do PT Ceará
PontoPoder

Encontro do PT Ceará pauta reeleição de Elmano, candidatura ao Senado e união após eleição interna

Presidente do partido também voltou a mencionar que vaga de vice-governador em 2026 está em aberto

Luciano Rodrigues e Marcos Moreira
06 de Setembro de 2025
Homem descansando ao lado de uma grande quantidade de dinheiro, exibindo riqueza e sucesso financeiro na foto. Cena mostra estilo de vida luxuoso com abundância de dinheiro.
PontoPoder

PF encontra foto de deputado TH Joias deitado em cama com R$ 5 milhões em espécie

Parlamentar está preso desde a última quarta-feira (3) devido a "Operação Bandeirantes", da Polícia Federal (PF)

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto que contém Janaína Farias
PontoPoder

Janaína Farias chama Ciro Gomes de 'destemperado' e afirma: 'Ele queria atacar outra pessoa'

Declarações públicas do ex-ministro contra a prefeita de Crateús voltaram a causar polêmica

Marcos Moreira e Luciano Rodrigues
06 de Setembro de 2025