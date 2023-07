O que é neoplasia maligna? Entenda o que diz a certidão de óbito de Gal Costa

A certidão de óbito de Gal Costa foi divulgada nesse domingo (16) pelo programa "Domingo Espetacular", da RecordTV. De acordo com o documento, que era mantido sob sigilo, a cantora morreu em casa, aos 77 anos, após sofrer um infarto agudo do miocárdio, ou seja, um ataque cardíaco, além de uma neoplasia maligna de cabeça e de pescoço.

Dois meses antes de morrer, a artista foi submetida a uma cirurgia na região do nariz para a retirada de um nódulo.

A certidão de óbito de Gal vem a público após uma série de denúncias feitas contra Wilma Petrillo, viúva da cantora, em uma reportagem de Thallys Braga na revista Piauí.

O que é uma neoplasia maligna?

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), neoplasia é um tumor — que pode ser maligno ou benigno — que ocorre pelo crescimento anormal do número de células. Esse crescimento celular foge do controle do organismo e é capaz de desencadear consequências graves ao corpo.

Na neoplasia benigna, o tumor tem crescimento lento e organizado e é formado por células semelhantes às presentes no tecido normal. Os limites desse tumor também são bem definidos e ele não é capaz de invadir tecidos vizinhos ou causar metástases. São exemplos de tumores benignos o mioma e o lipoma.

Já na neoplasia maligna, o tumor tem crescimento rápido e é formado por células que se apresentam de maneira diferente daquelas presentes no tecido normal. Ele é capaz de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases e é frequentemente chamado de câncer.