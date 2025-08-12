Moraes autoriza que Bolsonaro deixe prisão domiciliar para realizar exames em hospital

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a deixar a prisão domiciliar e realizar exames médicos no próximo sábado (16), em Brasília.

Moraes aceitou pedido feito pelos advogados para que o ex-presidente compareça ao Hospital DF Star e permaneça no local pelo período de seis a oito horas. Pela decisão, Bolsonaro deverá enviar, no prazo de 48 horas, o atestado de comparecimento, que deverá conter os procedimentos realizados e os horários do atendimento.

Segundo a defesa, Bolsonaro tem apresentado quadro de refluxo e soluços refratários. O ex-presidente vai passar por exames de sangue, urina, endoscopia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ecocardiograma.

Veja também PontoPoder 'Isso não pode ser admitido', diz Motta ao criticar conduta de Eduardo Bolsonaro nos EUA PontoPoder Bancada do PDT Fortaleza se reúne, com pleito de desfiliação de vereador e ajustes de rumo para 2026 PontoPoder Vereadores de Fortaleza recebem secretária da Saúde em estratégia de aproximação com gestão Evandro

COMO DEVE FUNCIONAR

Durante o período em que estiver fora de casa, Bolsonaro continuará sendo monitorando por tornozeleira eletrônica.

O ministro determinou que a Secretaria Administração Penitenciária do Distrito Federal faça o acompanhamento do deslocamento. O órgão é responsável pelo monitoramento eletrônico do equipamento.

PEDIDO DE BOLSONARO

Na manhã desta terça-feira (12), o ex-presidente pediu uma autorização ao ministro Alexandre de Moraes para realizar exames médicos em um hospital particular em Brasília enquanto está cumprindo prisão preventiva. As informações são do jornal O Globo.

O ex-mandatário está preso em domicílio desde o dia 4 de agosto, após decisão de Moraes. Ele é investigado por suposta participação na tentativa de golpe de estado no dia 8 de janeiro de 2023.

A defesa de Bolsonaro comunicou ao STF que o médico do ex-presidente solicitou a realização de nove procedimentos para reavaliar o seu estado de saúde, a exemplo de coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde", alega a defesa de Bolsonaro.