Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou quadro persistente de esofagite e gastrite, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, em Brasília, neste sábado (16). Além disso, também apresentou infecções pulmonares. Bolsonaro teve autorização do STF para sair da prisão domiciliar para realização de exames médicos em Brasília.

No documento, segundo informações do g1, a endoscopia evidenciou a "persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo".

Bolsonaro ainda apresentou "imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração".

Nesse cenário, a equipe médica do ex-presidente recomendou o tratamento da hipertensão arterial, assim como do quadro de refluxo. Ele deverá manter as medidas preventivas de broncoaspiração.

'Nada de cirurgia'

O médico cardiologista Leandro Echenique descartou a necessidade de cirurgia, destacando a importância de realizar exercícios para manter massa muscular.

"O tratamento agora é exclusivamente medicamentoso, não precisa de nada de cirurgia." Leandro Echenique Médico cardiologista

Bolsonaro tem apresentado refluxo e soluços. Na manhã deste sábado (16), recebeu permissão de Moraes para deixar a prisão domiciliar e ir ao hospital.

Na unidade de saúde, passou por diversos exames, incluindo coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia abdominal.