Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.
Legenda: A celebração deve acontecer neste sábado (18).
Foto: Reprodução / redes sociais.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (17) o ex-presidente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, a comemorar os 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro

No pedido, o ex-mandatário da República solicitou que a família recebesse convidados para a festa de aniversário da caçula.

Bolsonaro poderá receber amigos menores de idade da filha, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros amigos da família de 9h às 18h.

Na autorização, o magistrado ressaltou que os veículos dos convidados deverão ser revistados pela equipe de policiais penais que faz a vigilância da residência.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

teaser image
PontoPoder

A poucas horas de se aposentar, Barroso pede para votar descriminalização do aborto

teaser image
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

De acordo com a petição, enviada na quinta-feira (16) ao STF, a defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada neste sábado (18). 

No documento, os advogados pedem a autorização da entrada dos amigos menores de idade da adolescente, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e de outros amigos da família que já estão autorizados a participar de um grupo de oração na residência.

A petição de Bolsonaro pedia ainda que o maquiador Pablo Agustin, amigo da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, tenha autorização para passar os dias 17,18 e 19 de outubro hospedado na casa. 

A defesa justificou o pedido, no documento, alegando que o encontro tem caráter pessoal.

Prisão domiciliar

Alexandre Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em julho deste ano, após o ex-presidente descumprir medidas cautelares.

Na decisão, o ministro do STF considerou que o político veiculou conteúdo nas redes sociais dos filhos para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

Além disso, à época, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao ex-presidente.

Em setembro, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.

Assuntos Relacionados
Ciro discursando durante evento. Ele usa um paletó azul e uma blusa branca.
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após saída do PDT, ex-ministro deve disputar o Palácio da Abolição em 2026

Lucas Monteiro
Há 13 minutos
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação
Há 1 hora
Foto do ministro Barroso.
PontoPoder

A poucas horas de se aposentar, Barroso pede para votar descriminalização do aborto

A votação estava travada desde 2023, quando Barroso pediu destaque

Redação
Há 2 horas
Sala de aula com carteiras azuis
PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
foto de Ciro Gomes.
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

O parlamentar cearense enviou carta à direção nacional do partido

Raísa Azevedo, Beatriz Matos e Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação
17 de Outubro de 2025
Sete políticos (Soldado Noélio, Queiroz Filho, Felipe Mota, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Sargento Reginauro e Cláudio Pinho) posam lado a lado em frente a uma parede branca com o logotipo do partido União Brasil e o número 44 em azul. Todos estão sorrindo e usam roupas sociais em tons neutros, variando entre camisas brancas, azuis e pretas. A foto parece ter sido feita em um ambiente interno de escritório, com piso claro e uma porta ao fundo com a placa “banheiro”.
PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
17 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.
PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos
17 de Outubro de 2025
Imagem do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, em mesa redonda de evento em universidade de fortaleza
PontoPoder

'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês

Ex-prefeito é um dos maiores opositores ao governo Elmano de Freitas (PT)

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Procurador-geral da República, Paulo Gonet recebe medalha e Título de Cidadão Cearense

Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri vai ao encontro do PGR entregar as honrarias já aprovadas e concedidas pelo Legislativo

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro realizado em Washington (EUA), no dia 16 de outubro de 2025.
PontoPoder

Mauro Vieira e Rubio trocam telefones para manter negociação

Autoridades seguiram exemplo dos presidente Lula e Trump

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes, trajando as vestimentas de magistrado
PontoPoder

Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

Decisão atende pedido da PGR e retoma inquérito que estava paralisado desde maio

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de Jorge Messias para matéria sobre Cotado para STF, Jorge Messias critica autoritarismo e defende pautas sociais.
PontoPoder

Cotado para STF, Jorge Messias critica 'autoritarismo' e defende pautas sociais

Em janeiro, o ministro-chefe da AGU foi beneficiado com R$ 193 mil a mais no seu contracheque

Redação
16 de Outubro de 2025
Colagem de fotos de Lula e Trump.
PontoPoder

Lula e Trump devem se reunir em breve, diz Mauro Vieira após encontro com Rubio

O ministro contou que a reunião desta quinta-feira (16) foi "produtiva"

Redação
16 de Outubro de 2025
Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá
PontoPoder

Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá

Mônica Pelegrini e Jackson Perigoso divergiram sobre o assunto, levando o debate ao ápice

Ingrid Campos
16 de Outubro de 2025
Sessão solene da Alece homenageou influenciadores digitais do Ceará
PontoPoder

Com ‘Fortaleza Ordinária’ e ‘Meu País Ceará’, Alece homenageia influenciadores em sessão solene

Evento foi solicitado pelo deputado estadual Léo Suricate (Psol)

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
16 de Outubro de 2025
foto de Jair Bolsonaro ao lado da filha caçula, Laura Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para comemorar festa de 15 anos da filha caçula

A defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18)

Redação
16 de Outubro de 2025
Lula abraça Jorge Messias no dia de sua nomeação a AGU. Imagem usada para matéria onde o atual advogado-geral da União poderá ocupar cadeira no STF.
PontoPoder

Quem é e o que pensa Jorge Messias, favorito para substituir Barroso na vaga do STF

O atual advogado-geral da União é visto como nome de confiança do presidente e pode permanecer até 30 anos na Corte

Lucas Monteiro
16 de Outubro de 2025
André Fernandes durante carreata na campanha eleitoral. Ele veste uma camisa azul e olha para o horizonte
PontoPoder

André Fernandes envia emenda para compra de armamento e quer premiar PM que 'mais matar traficante'

Recursos devem ser usados para a aquisição de fuzis, munições e outros equipamentos táticos

Igor Cavalcante
16 de Outubro de 2025