Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
Legenda: Para o presidente, esse comportamento revela uma "falta de controle" dos usuários nas redes sociais.
Foto: José Cruz/Agência Brasil.

O presidente Lula fez críticas ao uso excessivo de redes sociais e reclamou da quantidade de mensagens recebidas no aplicativo WhatsApp. Durante um congresso do PCdoB em Brasília nessa quinta-feira (16), o petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens e imagens de "boa noite" e "bom dia" enviadas na ferramenta, principalmente por familiares e amigos.

"Eu sempre achei que parente bom era aquele que a gente via uma vez por mês, mas agora não. É toda noite um 'zap' de ‘boa noite, querido’, ‘bom dia, querido’. É toda hora. 'O que você almoçou? O que você comeu?' Não sei para quê tanta conversa", afirmou Lula.

'Dependência digital, uma doença'

Ainda no discurso, Lula criticou as pessoas que vão a reuniões presenciais e não prestam atenção por estar usando o celular. Para o presidente, esse comportamento, bastante comum entre a população, revela uma "dependência digital, uma doença", além de uma "inquietação" e "falta de controle" na relação dos usuários com a internet.

Segundo ele, "ninguém precisa ficar segurando o telefone na mão o tempo inteiro" porque "não tem o que falar toda hora".

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula e Trump devem se reunir em breve, diz Mauro Vieira após encontro com Rubio

teaser image
PontoPoder

Quem é e o que pensa Jorge Messias, favorito para substituir Barroso na vaga do STF

"Você não consegue mais fazer uma reunião presencial porque, se tem quatro na mesa, três estão conversando no celular", opinou. "O que vocês têm de tão importante que estão com o celular na mesa? Estão esperando telefonema do Xi Jinping? Do Putin?", ironizou.

Lula ainda comentou sobre a dificuldade de desligar das redes sociais até em períodos de descanso, o que afeta as relações pessoais e até a saúde.

"Não quero saber de notícia ruim para perder o sono. Todo mundo, antes de dormir, quer ver as últimas notícias. E quando acorda às seis da manhã, em vez do marido dar um cheiro na mulher e a mulher dar um cheiro no marido, cada um pega o celular", afirmou Lula.

Assuntos Relacionados
Sala de aula com carteiras azuis
PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante
Há 29 minutos
foto de Ciro Gomes.
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

O parlamentar cearense enviou carta à direção nacional do partido

Raísa Azevedo, Beatriz Matos e Inácio Aguiar
Há 48 minutos
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação
Há 1 hora
Sete políticos (Soldado Noélio, Queiroz Filho, Felipe Mota, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Sargento Reginauro e Cláudio Pinho) posam lado a lado em frente a uma parede branca com o logotipo do partido União Brasil e o número 44 em azul. Todos estão sorrindo e usam roupas sociais em tons neutros, variando entre camisas brancas, azuis e pretas. A foto parece ter sido feita em um ambiente interno de escritório, com piso claro e uma porta ao fundo com a placa “banheiro”.
PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
Há 2 horas
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.
PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos
17 de Outubro de 2025
Imagem do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, em mesa redonda de evento em universidade de fortaleza
PontoPoder

'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês

Ex-prefeito é um dos maiores opositores ao governo Elmano de Freitas (PT)

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Procurador-geral da República, Paulo Gonet recebe medalha e Título de Cidadão Cearense

Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri vai ao encontro do PGR entregar as honrarias já aprovadas e concedidas pelo Legislativo

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro realizado em Washington (EUA), no dia 16 de outubro de 2025.
PontoPoder

Mauro Vieira e Rubio trocam telefones para manter negociação

Autoridades seguiram exemplo dos presidente Lula e Trump

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes, trajando as vestimentas de magistrado
PontoPoder

Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

Decisão atende pedido da PGR e retoma inquérito que estava paralisado desde maio

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de Jorge Messias para matéria sobre Cotado para STF, Jorge Messias critica autoritarismo e defende pautas sociais.
PontoPoder

Cotado para STF, Jorge Messias critica 'autoritarismo' e defende pautas sociais

Em janeiro, o ministro-chefe da AGU foi beneficiado com R$ 193 mil a mais no seu contracheque

Redação
16 de Outubro de 2025
Colagem de fotos de Lula e Trump.
PontoPoder

Lula e Trump devem se reunir em breve, diz Mauro Vieira após encontro com Rubio

O ministro contou que a reunião desta quinta-feira (16) foi "produtiva"

Redação
16 de Outubro de 2025
Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá
PontoPoder

Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá

Mônica Pelegrini e Jackson Perigoso divergiram sobre o assunto, levando o debate ao ápice

Ingrid Campos
16 de Outubro de 2025
Sessão solene da Alece homenageou influenciadores digitais do Ceará
PontoPoder

Com ‘Fortaleza Ordinária’ e ‘Meu País Ceará’, Alece homenageia influenciadores em sessão solene

Evento foi solicitado pelo deputado estadual Léo Suricate (Psol)

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
16 de Outubro de 2025
foto de Jair Bolsonaro ao lado da filha caçula, Laura Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para comemorar festa de 15 anos da filha caçula

A defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18)

Redação
16 de Outubro de 2025
Lula abraça Jorge Messias no dia de sua nomeação a AGU. Imagem usada para matéria onde o atual advogado-geral da União poderá ocupar cadeira no STF.
PontoPoder

Quem é e o que pensa Jorge Messias, favorito para substituir Barroso na vaga do STF

O atual advogado-geral da União é visto como nome de confiança do presidente e pode permanecer até 30 anos na Corte

Lucas Monteiro
16 de Outubro de 2025
André Fernandes durante carreata na campanha eleitoral. Ele veste uma camisa azul e olha para o horizonte
PontoPoder

André Fernandes envia emenda para compra de armamento e quer premiar PM que 'mais matar traficante'

Recursos devem ser usados para a aquisição de fuzis, munições e outros equipamentos táticos

Igor Cavalcante
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra um grupo de 13 pessoas posando em frente ao prédio do Cartório da 54ª Zona Eleitoral, do TRE-CE. O grupo é composto por homens e mulheres, a maioria vestida com uniformes militares ou policiais, e alguns com trajes formais. O prédio tem fachada clara, com o número 969 visível à direita e o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acima da entrada. O céu está ensolarado.
PontoPoder

Lula autoriza presença das Forças Armadas em eleição suplementar de Santa Quitéria (CE)

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (16)

Ingrid Campos
16 de Outubro de 2025
Eduardo Bolsonaro durante sessão na Câmara dos Deputados. Ele é um homem calvo, branco e que, na foto, usa terno preto, camisa social branca e gravata azul.
PontoPoder

Sem advogado, Eduardo Bolsonaro poderá ser representado no STF por defensor público

A determinação foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, após o filho de Jair Bolsonaro não apresentar defesa em caso de coação

Redação
16 de Outubro de 2025
Léo Suricate durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova PEC de universalização da internet ‘livre e segura’ e fará homenagem a influenciadores

Proposta recebeu apoio da presidência e do líder do Governo, mas precisou ser modificada para avançar

Marcos Moreira
16 de Outubro de 2025