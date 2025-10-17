Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O presidente Lula fez críticas ao uso excessivo de redes sociais e reclamou da quantidade de mensagens recebidas no aplicativo WhatsApp. Durante um congresso do PCdoB em Brasília nessa quinta-feira (16), o petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens e imagens de "boa noite" e "bom dia" enviadas na ferramenta, principalmente por familiares e amigos.

"Eu sempre achei que parente bom era aquele que a gente via uma vez por mês, mas agora não. É toda noite um 'zap' de ‘boa noite, querido’, ‘bom dia, querido’. É toda hora. 'O que você almoçou? O que você comeu?' Não sei para quê tanta conversa", afirmou Lula.

'Dependência digital, uma doença'

Ainda no discurso, Lula criticou as pessoas que vão a reuniões presenciais e não prestam atenção por estar usando o celular. Para o presidente, esse comportamento, bastante comum entre a população, revela uma "dependência digital, uma doença", além de uma "inquietação" e "falta de controle" na relação dos usuários com a internet.

Segundo ele, "ninguém precisa ficar segurando o telefone na mão o tempo inteiro" porque "não tem o que falar toda hora".

"Você não consegue mais fazer uma reunião presencial porque, se tem quatro na mesa, três estão conversando no celular", opinou. "O que vocês têm de tão importante que estão com o celular na mesa? Estão esperando telefonema do Xi Jinping? Do Putin?", ironizou.

Lula ainda comentou sobre a dificuldade de desligar das redes sociais até em períodos de descanso, o que afeta as relações pessoais e até a saúde.

"Não quero saber de notícia ruim para perder o sono. Todo mundo, antes de dormir, quer ver as últimas notícias. E quando acorda às seis da manhã, em vez do marido dar um cheiro na mulher e a mulher dar um cheiro no marido, cada um pega o celular", afirmou Lula.