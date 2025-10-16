Lula e Trump devem se reunir em breve, diz Mauro Vieira após encontro com Rubio

Após encontro com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, na Casa Branca, nesta quinta-feira (16), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o presidente Lula (PT) deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em breve.

“Está mantido o objetivo de que os líderes se reúnam proximamente. Há interesse de ambas as partes para que isso aconteça o quanto antes”, disse o gestor, durante coletiva de imprensa após a reunião.

Segundo Vieira, o encontro desta quinta, que durou mais de uma hora, foi produtivo para os dois países.

“Foi muito produtivo, com muita disposição para trabalhar em conjunto e traçar uma agenda bilateral de comércio”, afirmou Vieira.

PAUTAS DO ENCONTRO DE VIEIRA E RUBIO

Na pauta estavam pontos de negociação das tarifas impostas pelos EUA, assim como as sanções do governo americano impostas a autoridades brasileiras.

Este foi o primeiro encontro entre as autoridades dos dois países após a conversa entre Lula e o presidente Donald Trump, no início deste mês.

O encontro foi confirmado na quarta-feira (15), pelo presidente Lula, durante evento que marcou o início da emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

"Amanhã, vamos ter uma conversa de negociação e, eu estou dizendo isso para vocês, porque a relação humana é química", disse o presidente brasileiro.

Ao mencionar o teor da conversa, Lula fez referência à declaração do republicano na Assembleia Geral da ONU de que teve uma "química" com ele.

"Quando fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal. Tinha gerado uma química na ONU”, disse Lula.