Lula autoriza presença das Forças Armadas em eleição suplementar de Santa Quitéria (CE)

O presidente Lula (PT) editou um decreto autorizando o envio das Forças Armadas a Santa Quitéria, no interior do Ceará, para reforçar a segurança durante a eleição suplementar. No dia 26 de outubro, a cidade irá às urnas novamente para escolher quem comandará a Prefeitura até 2028, em meio a um clima de violência devido à ação de facção criminosa na região.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (16). O ato atende a ofício encaminhado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no início do mês, ao Executivo Federal, com base em procedimentos do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e da 54ª Zona Eleitoral. O governador Elmano de Freitas (PT) também concedeu anuência expressa para o envio de tropas à cidade.

Em primeira instância, a juíza Rosa Cristina Ribeiro Paiva justificou que a situação de interferência da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na política local ocorre há anos, sendo observada especialmente em 2024. Em outubro do ano passado, o grupo criminoso fez "apologia ao candidato a prefeito exitoso naquela contenda", conhecido como Braguinha (PSB).

Junto ao seu vice, Gardel Padeiro (PP), ele teve seu mandato cassado. Foi substituído interinamente pelo próprio filho, Joel Barroso (PSB), presidente da Câmara Municipal. Joel é candidato à Prefeitura na eleição suplementar da próxima semana.

Nesta quinta-feira, a juíza Rosa Cristina e o chefe de cartório da 54ª ZE, Joclean Soares, reuniram-se com o comandante da 10ª Região Militar, o general Ivon Barreto; o promotor eleitoral do Ministério Público (MPCE), José Luciano da Silva; e integrantes das Polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE), para alinhar as estratégias de segurança.

