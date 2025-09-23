Diário do Nordeste
Sob clima acirrado, Santa Quitéria (CE) define candidatos em eleição suplementar; veja nomes

Os candidatos são nomes já conhecidos pela política local

Ingrid Campos
(Atualizado às 10:41)
Imagem mostra um trio posando para fotos em diferentes cenários. À esquerda, uma mulher de cabelo castanho liso, usando blusa rosa-clara com bordados e calça azul estampada, sorri diante de um fundo verde decorado com balões. Ao centro, um homem de cabelo curto e preto, trajando camisa social branca, sorri enquanto mantém as mãos cruzadas à frente do corpo, com um pequeno curativo no braço esquerdo. À direita, uma mulher de cabelos longos e castanhos, vestindo blusa branca ajustada, sorri em um ambiente com painel verde e bege ao fundo.
Legenda: Cândida Figueiredo (União), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são candidatos em Santa Quitéria.
Foto: Reprodução/Redes sociais

A eleição suplementar à Prefeitura de Santa Quitéria já conta com três candidatos, após a cassação da chapa liderada por Braguinha (PSB). Cândida Figueiredo (União), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os nomes que vão disputar o comando da cidade no dia 26 de outubro.

O trio é veterano na política local, considerando que todos já acompanharam de perto ou passaram pela Prefeitura, ainda que de maneira interina. Agora, eles têm a chance de ocupar a titularidade da vaga deixada por Braguinha e o vice Gardel Padeiro (PP), cassados por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) durante a campanha de 2024. 

Os novos candidatos foram escolhidos em convenções partidárias realizadas entre sexta-feira (19) e esse domingo (21), em prazo reduzido em relação às eleições regulares.

O próximo passo é solicitar os registros de candidatura até esta terça-feira (23), data a partir da qual as informações serão adicionadas ao sistema da Justiça Eleitoral e ficarão visíveis para toda a população.

Já na quarta (24), tem início o período de campanha eleitoral. Em 2 de outubro, 24 dias antes da eleição, pode ser veiculada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se for o caso.

Pouco menos de um mês depois da eleição suplementar, os eleitos devem passar pela diplomação, a ser realizada até 18 de novembro deste ano. 

Conheça abaixo os candidatos confirmados em Santa Quitéria.

Candidatos à eleição suplementar em Santa Quitéria

Cândida Figueiredo e Anascélio Filho

Cândida Maria Saraiva de Paula Pessoa, conhecida como Cândida Figueiredo (União) vai concorrer ao cargo de prefeita de Santa Quitéria em outubro deste ano. Ela é ex-deputada estadual por três mandatos e ex-primeira-dama da cidade. 

É casada com Tomás Figueiredo (MDB), que ocupou a Prefeitura em ao menos duas oportunidades, entre 2005 e 2008 e entre 2017 e 2020. Também é mãe da ex-vereadora da cidade, Joana Figueiredo, e do ex-deputado estadual e atual diretor das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal vinculada ao Governo Federal.

Inicialmente, o médico e ex-secretário municipal da Saúde, Diego Magalhães Timbó (MDB), seria candidato a vice-prefeito na chapa. Ele chegou a ser confirmado em convenção, mas renunciou no dia seguinte, sendo substituído por Anascélio Filho (MDB), que concorreu à mesma posição no ano passado. A composição contará com União Brasil e MDB.

Joel Barroso e Das Chagas

No terceiro mandato como vereador, Joel Barroso (PSB) decidiu seguir os caminhos do pai e se candidatar a prefeito. Ele já ocupa essa função interinamente, por ter sido escolhido presidente da Câmara Municipal no início do ano. 

Foi escolhido como vice na composição o empresário da área de contabilidade e eventos Francisco Paiva (PP). Conhecido como “Das Chagas”, ele é ex- secretário de Cultura e Saúde do município.

A coligação contará com PSB, Progressistas e Podemos.

Lígia Protásio e Rayana Bendor

Após um mandato conturbado pelo rompimento com Braguinha e as idas e vindas judiciais do ex-aliado, a ex-vice-prefeita quer tentar novamente voltar ao Executivo. Ela concorreu às eleições de 2024, mas ficou em terceiro lugar, com uma diferença mínima de votos em relação ao segundo colocado, Tomás Figueiredo. 

Enquanto ele tirou 8.106 votos, ela tirou 7.991. Em vários momentos, ela ocupou interinamente o comando da Prefeitura, devido aos afastamentos de Braguinha determinados pela Justiça. 

O nome escolhido para a disputa como candidata a vice-prefeita foi de Rayana Bendor (PT), ex-secretária municipal da Proteção Social. A coligação contará com a Federação Brasil da Esperança (PT e PV), o Republicanos e o Solidariedade (SD).

