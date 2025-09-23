Santa Quitéria pode receber Forças Armadas durante eleição suplementar, em meio a temor por facção

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) aprovou, nesta terça-feira (23), pedido de envio de tropas federais para a cidade de Santa Quitéria durante a sua eleição suplementar, marcada para 26 de outubro deste ano. O encaminhamento foi feito a partir de requisição da 54ª Zona Eleitoral, responsável pela região, destacando a presença de facções criminosas no município.

Agora, a análise fica a cargo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A presidente do TRE-CE, Maria Iraneide Moura Silva, comentou, inclusive, que o assunto já havia sido discutido com o governador Elmano de Freitas (PT).

"Eu acrescento que já entrei em contato extraoficialmente com a excelência governador Elmano de Freitas, que já adiantou a sua anuência para a requisição das Forças Armadas", informou a magistrada.

A cidade ficou marcada pela influência da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nas eleições de 2024, que levou à cassação dos diplomas de Braguinha (PSB) e Gardel Padeiro (PP), prefeito e vice-prefeito eleitos.

Além disso, o CV tem realizado diversas movimentações em cidades como Fortaleza, tomando novos pontos de controle do crime organizado e do tráfico de drogas, com a integração do Lagamar às áreas de domínio.

Veja também PontoPoder Com 75 distritos buscando emancipação, conheça o histórico da criação de municípios no Ceará PontoPoder Controle do orçamento: Ceará é um dos 4 estados que não possuem emendas impositivas para deputados

Influência de facções em Santa Quitéria

O grupo criminoso teria auxiliado a chapa nas práticas de compra de votos, inclusive, com a doação de entorpecentes a potenciais eleitores e de ameaças a adversários políticos e seus apoiadores, segundo as investigações. Há indícios de que o método também tenha sido adotado nas eleições de 2020.

Com a vacância, a Justiça convocou novas eleições em Santa Quitéria, marcadas para 26 de outubro. Os candidatos já foram definidos. São eles:

Cândida Figueiredo (União): ex-primeira-dama, ex-deputada e membro da oposição;

Joel Barroso (PSB): presidente da Câmara Municipal, prefeito interino de Santa Quitéria e filho de Braguinha;

Lígia Protásio (PT): ex-vice-prefeita, ex-prefeita interina e desafeto de Braguinha.

Pouco menos de um mês depois da eleição suplementar, os eleitos devem passar pela diplomação, a ser realizada até 18 de novembro deste ano.