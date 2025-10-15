Lula terá encontro com Mauro Vieira e Marco Rubio nesta quinta (16)

O presidente Lula confirmou, nesta quarta-feira (15), que haverá um encontro entre o ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quinta-feira (16), nos Estados Unidos. Na pauta estão pontos de negociação das tarifas impostas pelos EUA, assim como as sanções do governo americano impostas a autoridades brasileiras.

"Amanhã [quinta], vamos ter uma conversa de negociação e, eu estou dizendo isso para vocês, porque a relação humana é química", disse Lula durante evento que marcou o início da emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

Este será o primeiro encontro entre as autoridades dos dois países após a conversa entre Lula e o presidente Donald Trump, no início deste mês. Ao mencionar o teor da conversa, Lula fez referência à declaração do republicano na Assembleia Geral da ONU de que teve uma "química" com ele.

"Quando fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal. Tinha gerado uma química na ONU. Então, ele me ligou e eu falei: "Presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer dia 14 de julho. Significa que sou oito meses mais velho que você. Então vamos nos tratar por ‘você’, sem liturgia". E comecei a falar o que eu achava que tinha que falar. Não pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica", disse Lula.

Reunião

Após a conversa com Trump, o americano designou Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Vieira desembarcou nesta terça-feira (14) na capital dos Estados Unidos para a agenda de trabalho. Em entrevista recente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil vai oferecer os melhores argumentos econômicos para os Estados Unidos, para reverter o tarifaço ao Brasil.

O principal deles, segundo o ministro, é que a medida está encarecendo a vida do povo estadunidense. Haddad lembrou ainda que os Estados Unidos já têm superávit comercial em relação ao Brasil e muitas oportunidades de investimento no país, sobretudo voltado para transformação ecológica, terras raras, minerais críticos, energia limpa, eólica e solar.