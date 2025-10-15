Lula se reúne com ministros para discutir substituto de Barroso no STF
O favorito de Lula para ocupar a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve reunido com ministros da Suprema Corte no Palácio da Alvorada, na noite desta terça-feira (14), para discutir a indicação do substituto de Luís Roberto Barroso, segundo informações da CNN Brasil.
Conforme assessores presidenciais, o objetivo de Lula era apresentar o nome de seu favorito, o advogado-geral da União, Jorge Messias, para mensurar a aceitação na Suprema Corte.
Ainda conforme a CNN, no entanto, há simpatia maior na Suprema Corte pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
O presidente Lula já havia afirmado que o critério principal de sua escolha para o STF será a confiança, o mesmo utilizado nas indicações de Zanin e Dino.
Após ser indicado, o nome escolhido pelo presidente passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, depois, pelo crivo do plenário.
Aposentadoria antecipada
Luís Roberto Barroso anunciou a aposentadoria na última quinta-feira (9) durante sessão plenário do Supremo, agradeceu aos colegas ministros e negou que a saída tenha relação com a conjuntura política atual.
“É hora de seguir outros rumos”, afirmou o ministro, com a voz embargada. Ele pretende se dedicar aos estudos acadêmicos e lançar um livro de memórias.
A aposentadoria já era esperada, uma vez que o próprio Barroso vinha sinalizando a intenção de reavaliar sua trajetória no tribunal.
Barroso presidiu o STF até a semana anterior, cumprindo o período de dois anos previsto no regimento interno. Ele deve deixar a Corte nos próximos dias, após organizar os processos que estão sob sua relatoria.