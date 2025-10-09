Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF: 'Hora de seguir novos rumos'

Ministro pediu a palavra durante sessão e fez um discurso emocionado

Escrito por
Lucas Monteiro
PontoPoder
Luís Roberto Barroso durante sessão no STF
Legenda: Emocionado, Barroso agradeceu aos colegas ministros e negou que a saída tenha relação com a conjuntura política atual.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta quinta-feira (9) sua aposentadoria da Corte.

O anúncio foi feito durante sessão plenária do tribunal. Emocionado, Barroso agradeceu aos colegas ministros e negou que a saída tenha relação com a conjuntura política atual.

“É hora de seguir outros rumos”, afirmou o ministro, com a voz embargada. A fala foi interrompida algumas vezes para que ele tomasse água — em tom descontraído, brincou dizendo que havia se preparado para esse momento.

Barroso presidiu o STF até a semana passada, cumprindo o período de dois anos previsto no regimento interno. Ele foi substituído pelo ministro Edson Fachin na presidência da Corte.

A aposentadoria já era esperada, uma vez que o próprio Barroso vinha sinalizando a intenção de reavaliar sua trajetória no tribunal.

Pela legislação, o ministro poderia permanecer no cargo até 2033, quando completará 75 anos, idade limite para o funcionalismo público.

Agora, ele pretende lançar um livro de memórias e se dedicar aos estudos, como mencionou em seu discurso. Ele afirmou que já havia comunicado a decisão ao presidente Lula, que fará a indicação do futuro magistrado que ocupará o seu lugar.

Histórico

Luís Roberto Barroso tem 67 anos e chegou ao Supremo em junho de 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff, a quem agradeceu no pronunciamento pela “indicação republicana”.

Durante sua trajetória, foi relator de processos de grande repercussão, entre eles os recursos do julgamento do mensalão, a ação que restringiu o foro privilegiado de autoridades e a suspensão de despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais durante a pandemia da Covid-19.

