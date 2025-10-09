Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula diz que rejeição de MP fiscal é 'derrota imposta ao povo brasileiro'

A proposta previa a arrecadação de R$ 20,9 bilhões e o corte de R$ 10,7 bilhões em gastos públicos para 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
PontoPoder
Lula de camisa azul em uma entrevista. Ele aparece usando um microfone de lapela
Legenda: Segundo Lula, a medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais.
Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente na rede social X, na noite dessa quinta-feira (8), a decisão da Câmara dos Deputados de retirar de pauta a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que propunha uma alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

A medida taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas e compensaria a revogação de decreto que previa aumento do IOF. "A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro”, afirmou Lula.

Segundo Lula, a medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais dos mais ricos: "Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária".

O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros. É jogar contra o Brasil
Lula
Presidente do Brasil

Proposta previa a arrecadação de R$ 20,9 bilhões​

Plenário da Câmara no momento da votação, com cerca de 450 deputados presentes
Legenda: Plenário da Câmara no momento da votação, com cerca de 450 deputados presentes
Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A MP, considerada essencial pela equipe econômica do Governo para garantir o equilíbrio fiscal de 2026, perdeu a validade após ser retirada da pauta da Câmara nesta quarta-feira (8). O requerimento que impediu a votação foi aprovado por 251 votos a favor e 193 contrários, o que inviabilizou a análise pelo Senado antes do prazo final, às 23h59 do mesmo dia.

A proposta previa a arrecadação de R$ 20,9 bilhões e o corte de R$ 10,7 bilhões em gastos públicos no próximo ano, metas consideradas fundamentais para o Governo alcançar o superávit primário de 0,25% do PIB em 2026.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula sanciona lei que amplia pena para quem fornecer bebidas alcoólicas a menores

teaser image
PontoPoder

Senado aprova criação do Sistema Nacional de Educação

Diante da derrota, o Governo já avalia contingenciar recursos e bloquear emendas parlamentares como forma de compensar a perda de receita prevista na MP.

Na véspera da votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no Congresso para tentar convencer os parlamentares da importância da medida. O relator da proposta, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), chegou a promover alterações no texto — entre elas, a retirada do aumento da alíquota sobre apostas esportivas on-line. Mesmo “desidratada”, a MP ainda poderia garantir R$ 17 bilhões em arrecadação extra, mas o esforço do Governo não foi suficiente para assegurar a aprovação.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da comissão mista que analisou a medida, lamentou a decisão da Câmara: “Isso é muito ruim. Acaba afetando as contas públicas. Acho lamentável”, disse.

Assuntos Relacionados
Colagem mostra imagens da chegada da deputada federal Luizianne Lins ao Brasil, em 9 de outubro de 2025, após sete dias presas em Israel.
PontoPoder

Luizianne Lins chega ao Brasil após 7 dias presa em Israel

Parlamentar cearense desembarcou em São Paulo com os demais tripulantes brasileiros da Flotilha Global Sumud

Carol Melo
Há 27 minutos
Servidores públicos fazem ato contra a Reforma Administrativa
PontoPoder

Servidores públicos fazem ato contra a Reforma Administrativa

Trabalhadores realizam marcha até a Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza

Redação
Há 1 hora
Lula de camisa azul em uma entrevista. Ele aparece usando um microfone de lapela
PontoPoder

Lula diz que rejeição de MP fiscal é 'derrota imposta ao povo brasileiro'

A proposta previa a arrecadação de R$ 20,9 bilhões e o corte de R$ 10,7 bilhões em gastos públicos para 2026

Redação
Há 2 horas
Grupo de pessoas brindando com garrafas de cerveja verde em celebração, em ambiente de convivência social
PontoPoder

Lula sanciona lei que amplia pena para quem fornecer bebidas alcoólicas a menores

Antes de chegar ao Senado Federal, a proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos (CDH)

Redação
09 de Outubro de 2025
Imagem de Luizianne Lins e outros tripulantes que estavam presos em Israel.
PontoPoder

Após sete dias presa em Israel, Luizianne Lins chega ao Brasil nesta quinta (9)

Deputada federal desembarcará no aeroporto de Guarulhos com outros brasileiros

Bergson Araujo Costa
08 de Outubro de 2025
Fiéis visitam a estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte
PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

Proposta também reconhece data de nascimento de Padre Cícero como o dia para celebrar a titulação

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
homem carrega maca com paciente dentro de hospital
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova complemento do piso salarial para técnicos e auxiliares de enfermagem

Governo municipal estima que 3.509 profissionais sejam impactados pela medida

Bruno Leite
08 de Outubro de 2025
Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil
PontoPoder

Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil

Foram expedidos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto mostra Bell Marques durante apresentação no Fortal
PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

O parlamentar Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT)

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
Sala de aula de escola pública no Ceará, com estudantes de uniforme branco e azul sentados em carteiras azuis, enquanto professor escreve no quadro branco.
PontoPoder

Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

Luana Barros
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Juiz eleitoral determina cassação do prefeito de Baixio; cabe recurso

Lúcio Barroso e a vice-prefeita Nelba Caboco podem recorrer no exercício dos cargos

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Divergências nacionais afetam o campo da direita e brecam entendimentos no Ceará

Trubulências entre lideranças coincidem com o cenário de melhora na popularidade de Lula

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pauta da educação é essencial para a agenda do Brasil
PontoPoder

Senado aprova criação do Sistema Nacional de Educação

O texto já havia sido aprovado no Senado em 2022 e passou três anos em análise na Câmara dos Deputados

Redação
08 de Outubro de 2025
Na foto, aparece um celular com alguns aplicativos de redes sociais e uma mão clicando com um dedo sobre a tela
PontoPoder

Após polêmica, jurista esclarece que STJ não proibiu gestores de divulgarem ações nas redes sociais

Tribunal reforça que políticos podem divulgar obras e programas em perfis pessoais, desde que não usem recursos públicos para autopromoção

Igor Cavalcante
08 de Outubro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, Luizianne de aparência cansada está sentada em um sofá, com as pernas cruzadas e um lenço com padrão preto e branco nos ombros; ela olha séria para a câmera, e há uma legenda parcial escrita na imagem. À direita, um grupo de oito pessoas posa sorridente para a foto em um ambiente interno, todos vestindo roupas claras e com gestos de punho erguido ou sinal de paz; a mesma mulher loira aparece entre eles, também sorrindo.
PontoPoder

Em 1ª fala após libertação, Luizianne diz que grupo foi tratado como 'terroristas' por Israel

A cearense e mais 13 brasileiros foram libertados na segunda-feira (7). Eles foram enviados à Jordânia e devem chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (9)

Igor Cavalcante
07 de Outubro de 2025
Foto mostra Antônio Cambraia durante o Café da Oposição da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Ex-prefeito Antônio Cambraia diz gostar de Elmano e Ciro, mas para Roberto Cláudio faria ‘campanha’

Sucessor de Juraci Magalhães foi o convidado do “Café da Oposição” na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara de Fortaleza, com vereadores, durante a sessão desta terça-feira (7/10/2025)
PontoPoder

Evandro Leitão envia pedido de empréstimo de R$ 200 milhões à Câmara de Fortaleza

Recursos devem ser destinados exclusivamente para despesas de capital, segundo destaca projeto de lei

Bruno Leite
07 de Outubro de 2025
Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza, na tribuna da Casa Legislativa
PontoPoder

Líder de Evandro dá crise no transporte como sanada e não descarta reajuste de incentivo ou tarifa

Bruno Mesquita (PSD) afirmou que data-base para conclusão da negociação com empresas é novembro

Bruno Leite
07 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais militares por ocasião de uma operação no Ceará
PontoPoder

Projeto que autoriza Governo a comprar férias de policiais militares e civis é aprovado na Alece

Proposição do governador Elmano de Freitas foi anunciada como reforço na segurança após ataque em escola de Sobral

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025
Foto mostra motociclista contemplado pelo programa CNH Popular com capacete e carteira de habilitação
PontoPoder

Alece aprova inclusão de universitários no ‘CNH Popular’ e doação de capacetes a entregadores no CE

Programa é voltado para a população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira habilitação

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025