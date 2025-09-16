Alexandre de Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba novas visitas em casa, onde cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Entre os encontros já confirmados está a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O encontro com o governador está marcado para o dia 29 de setembro, no período entre 9h e 18h.

Moraes também liberou a visita do deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE), relator do projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O encontro do parlamentar com Bolsonaro está previsto para 22 de setembro.

Restrições

A decisão de restringir as visitas e impor o uso de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro foi tomada após o ministro avaliar que o ex-presidente utilizou perfis de redes sociais dos filhos para burlar a proibição de comunicação on-line com os apoiadores.

As medidas foram incluídas no inquérito que apura supostas articulações de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto ao governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, em tentativa de promover retaliações contra autoridades brasileiras e ministros do STF. Entre as ações, estaria o pedido de cancelamento de vistos e a aplicação da chamada Lei Magnitsky.

Na última semana, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e outros sete réus na ação penal da chamada trama golpista, por 4 votos a 1.