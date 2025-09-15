Prisão domiciliar de 'Débora do Batom', que pichou estátua do STF, é mantida por Moraes

A cabeleireira Débora Rodrigues, conhecida como "Débora do Batom", teve a prisão domiciliar mantida após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgada nesta segunda-feira (15). Ela, que ficou conhecida por pichar a escultura "A Justiça", foi condenada a 14 anos de prisão devido ao seu envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

No entanto, a decisão estava em trânsito desde o fim de agosto, pois a pena citava que a pena deveria ser executada em regime fechado. Porém, Moraes autorizou que seguisse como prisão domiciliar, aplicada em março deste ano, substituindo a preventiva.

Veja também PontoPoder Moraes questiona polícia do DF por demora de Bolsonaro em retorno à prisão domiciliar PontoPoder STF forma maioria para condenar Débora Rodrigues, que pichou 'perdeu, mané' em estátua no DF

A Primeira Turma do Supremo condenou ela pelos crimes de:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Associação criminosa armada;

Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Além da prisão, Débora foi condenada a pagar R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

Recursos contra decisão

A defesa de Débora tentou reverter a decisão com recursos, apresentando embargos de declaração, assim como embargos infringentes. No entanto, o caso dela terminou de ser julgado no fim de agosto.

Ela foi responsável por depredar a escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti, escrevendo a frase "Perdeu, Mané".

Débora está obrigada a usar tornozeleira eletrônica, e está proibida de usar as redes sociais.

Cabeleireira diz que agiu no 'calor do momento'

Em depoimento, realizado em abril, a cabeleireira confirmou que vandalizou a escultura com batom vermelho, mas afirmou que agiu no "calor do momento" após um homem ter pedido a ela que terminasse de escrever a frase no monumento.

Ela disse também que não sabia do valor simbólico e financeiro da estátua.

A frase pichada na escultura é uma referência à resposta que o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, deu a um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o abordou em Nova York contestando a derrota dele nas eleições de 2022.