Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Prisão domiciliar de 'Débora do Batom', que pichou estátua do STF, é mantida por Moraes

Ela foi flagrada depredando a escultura "A Justiça", escrevendo a frase "Perdeu, Mané", nos atos de 8 de janeiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
Legenda: Débora foi acusada pela Procuradoria Geral da República (PGR) de pichar com um batom a estátua "A Justiça"
Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil

A cabeleireira Débora Rodrigues, conhecida como "Débora do Batom", teve a prisão domiciliar mantida após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgada nesta segunda-feira (15). Ela, que ficou conhecida por pichar a escultura "A Justiça", foi condenada a 14 anos de prisão devido ao seu envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

No entanto, a decisão estava em trânsito desde o fim de agosto, pois a pena citava que a pena deveria ser executada em regime fechado. Porém, Moraes autorizou que seguisse como prisão domiciliar, aplicada em março deste ano, substituindo a preventiva.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes questiona polícia do DF por demora de Bolsonaro em retorno à prisão domiciliar

teaser image
PontoPoder

STF forma maioria para condenar Débora Rodrigues, que pichou 'perdeu, mané' em estátua no DF

A Primeira Turma do Supremo condenou ela pelos crimes de:

  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Associação criminosa armada;
  • Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Além da prisão, Débora foi condenada a pagar R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

Recursos contra decisão

A defesa de Débora tentou reverter a decisão com recursos, apresentando embargos de declaração, assim como embargos infringentes. No entanto, o caso dela terminou de ser julgado no fim de agosto. 

Ela foi responsável por depredar a escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti, escrevendo a frase "Perdeu, Mané". 

Débora está obrigada a usar tornozeleira eletrônica, e está proibida de usar as redes sociais. 

Cabeleireira diz que agiu no 'calor do momento'

Em depoimento, realizado em abril, a cabeleireira confirmou que vandalizou a escultura com batom vermelho, mas afirmou que agiu no "calor do momento" após um homem ter pedido a ela que terminasse de escrever a frase no monumento.

Ela disse também que não sabia do valor simbólico e financeiro da estátua.

A frase pichada na escultura é uma referência à resposta que o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, deu a um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o abordou em Nova York contestando a derrota dele nas eleições de 2022.

Assuntos Relacionados
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

Prisão domiciliar de 'Débora do Batom', que pichou estátua do STF, é mantida por Moraes

Ela foi flagrada depredando a escultura "A Justiça", escrevendo a frase "Perdeu, Mané", nos atos de 8 de janeiro

Redação
Há 1 hora
Bolsonaro na saída do hospital. Imagem usada sobre questionamento de Moraes a polícia por demora do ex-presidente de retornar para prisão domiciliar
PontoPoder

Moraes questiona polícia do DF por demora de Bolsonaro em retorno à prisão domiciliar

Ao deixar a unidade hospitalar, Bolsonaro não falou com a imprensa, mas ficou cerca de 6 minutos do lado de fora, enquanto apoiadores gritavam palavras de ordem

Redação
15 de Setembro de 2025
Imagem de Marco Rubio ao lado de Donald Trump usada em matéria sobre promessa de sanções como resposta contra condenação de Bolsonaro
PontoPoder

Rubio promete resposta dos EUA por condenação de Bolsonaro: 'Medidas adicionais'

No dia 11 de setembro, logo após a condenação de Bolsonaro, Rubio falou a primeira ver sobre uma caça às bruxas ao ex-presidente

Redação
15 de Setembro de 2025
Ozires Pontes é presidente do PSDB no Ceará
Wagner Mendes

Ozires aponta Chagas como 'um dos melhores nomes da política', mas garante PSDB na oposição em 2026

Ozires é presidente do PSDB no Ceará e filho do ex-senador Luiz Pontes

Wagner Mendes
15 de Setembro de 2025
Bolsonaro escoltado por policiais. Imagem usada para matéria sobre pedidos de visitas a Moraes
PontoPoder

Senadores, deputados e grupo de oração: veja pedidos de visitas de Bolsonaro na prisão domiciliar

As solicitações foram feitas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

Redação
15 de Setembro de 2025
Flávio Dino
PontoPoder

Dino suspende repasses de emendas a nove municípios após irregularidades

Ministro determinou investigação da Polícia Federal

Redação e Agência Brasil
15 de Setembro de 2025
Tarcísio cumprimenta Bolsonaro em evento do governo
PontoPoder

Tarcísio pede a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília nesta terça (16)

A visita seria para articular apoio à proposta de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023

Redação
15 de Setembro de 2025
uma mão assina carteira de trabalho
PontoPoder

De 1988 a 2025: a disputa pela jornada de trabalho no Brasil retorna com velhos embates

A proposta ressurge com velhos dilemas e novas pressões da inteligência artificial sobre os empregos

Beatriz Matos, de Brasília
15 de Setembro de 2025
Fotos mostram Antônio Rueda em reuniões diferentes com lideranças da base governista e da oposição durante visita a Fortaleza
PontoPoder

Visita do presidente do União Brasil a Fortaleza marca disputa entre base e oposição por federação

Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto

Marcos Moreira e Luana Barros
15 de Setembro de 2025
Foto de Ciro Gomes, que terá que cumprir medidas cautelares após ofender prefeita de Crateús
PontoPoder

Justiça proíbe Ciro Gomes de ofender Janaína Farias e nega pedido de prisão preventiva do Senado

Juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza afirmou que vídeos do ex-governador “expõem discursos inflamados”

Bruno Leite
15 de Setembro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro saindo do hospital onde realizou procedimento para retirada de manchas no pescoço
PontoPoder

Bolsonaro retorna à prisão domiciliar após procedimento em hospital de Brasília

O retorno do ex-presidente para casa ocorreu sob forte escola policial

Redação
14 de Setembro de 2025
Moses Rodrigues, Antônio Rueda e Chagas Vieira
PontoPoder

Em meio ao embate por União Progressistas no CE, Antônio Rueda se reúne com Moses e Chagas Vieira

O presidente nacional do União Brasil também esteve reunido com Capitão Wagner

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro acompanhado de agentes de segurança
PontoPoder

Em 1ª saída após condenação, Bolsonaro chega a hospital para tratar lesões na pele

Ex-presidente, que está em prisão domiciliar, foi condenado a 27 anos e 3 meses por trama golpista em 2022

Redação
14 de Setembro de 2025
Pessoa assina um documento oficial sobre uma mesa branca. Ao lado, há um envelope amarelo e outros papéis impressos com o brasão da Prefeitura de Fortaleza, relacionados a processos de regularização fundiária.
PontoPoder

'Feito de palhaço': Gestão Sarto é investigada por distribuir 'papel da casa' sem validade jurídica

O problema atingiu nove comunidades em Fortaleza e é apurada pelo Ministério Público em dez procedimentos, inclusive na esfera eleitoral

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Homem de terno cinza e gravata vermelha com óculos fala durante reunião, gesticulando com a mão.
PontoPoder

'Verdadeira enganação', diz secretário de Habitação de Fortaleza sobre 'papel da casa' entregue por Sarto

O ex-prefeito José Sarto e o ex-secretário de Habitação negam qualquer irregularidade na entrega

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Foto que contém Alexandre de Moraes e Rafael Martins de Oliveira
PontoPoder

Alexandre de Moraes autoriza ida de 'kid preto' ao enterro da sogra

Rafael Martins de Oliveira terá de ser acompanhado de escolta policial

Redação
13 de Setembro de 2025
Lula em discurso durante evento do programa Agora Tem Especialistas em Brasília
PontoPoder

Lula relembra diagnóstico de câncer na laringe: 'Se tivesse demorado, não estaria falando hoje'

Durante evento de programa do Ministério da Saúde, presidente lembrou episódio de 2011 e reforçou importância de exames

Redação
13 de Setembro de 2025
Encontro do PT realizado em Fortaleza reunindo as principais lideranças do partido
PontoPoder

Encontro com dirigentes do PT Fortaleza pauta rumos para 2026 e destaca condenação de Bolsonaro

Evandro Leitão citou a importância da união do partido e "vigilância" contra o bolsonarismo em futuras batalhas políticas

Marcos Moreira e Mylena Gadelha
13 de Setembro de 2025
Evandro Leitão durante solenidade de reabertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Prefeitura oficializa novos valores salariais de servidores após reajuste de 4,83%

As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município

Letícia do Vale
13 de Setembro de 2025
Reunião Oposição
PontoPoder

Quais os impactos da condenação de Jair Bolsonaro para a estratégia eleitoral da oposição no Ceará

O PontoPoder ouviu cientistas políticos sobre como o julgamento no STF tem desdobramentos no estado

Luana Barros
13 de Setembro de 2025