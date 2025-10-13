Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel

O presidente Lula afirmou que o Brasil não tem problema com Israel, mas disse ter com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A declaração foi dada durante coletiva na Itália, nesta segunda-feira (13).

Os dois líderes já registraram um caso de crise diplomática. Após Lula criticar as ações do governo de Israel, responsável por bombardear diversos territórios da Palestina, Israel afirmou que o presidente brasileiro era "persona non grata".

"O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre o Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa", disse Lula.

Cessar-fogo em Gaza

Na coletiva, Lula foi questionado sobre o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas, da Palestina. "Eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Donald Trump ter ido ao parlamento em Israel, ter falado é muito importante", disse.

"Eu espero que aqueles que ajudaram Israel na sua posição de virulência agora ajudem a ter uma paz definitiva". Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil

O presidente ainda afirmou que grande parte do povo judeu não concordava com o conflito na Faixa de Gaza.