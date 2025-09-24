Teto de ginásio desaba após 'ventos fortes' em Pacatuba

O teto do ginásio Raimundo Pereira Sucupira, em Pacatuba, desabou no fim da manhã desta quarta-feira (24) em razão dos "ventos fortes" que atingiram a estrutura, conforme a gestão municipal. Ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeitura, estudos técnicos estão sendo realizados desde janeiro em diversos prédios públicos do município.

O equipamento, localizado na avenida Senador Carlos Jereissati, no bairro Jereissati III, já havia sido identificado como frágil e de risco.

Espaço já estava interditado

A prefeita Larissa Camurça informou que o local estava isolado há alguns dias. A interdição foi feita após avaliação conjunta das equipes da Secretaria de Infraestrutura, Educação, Defesa Civil e Polícia Civil, que impediram a realização de atividades no espaço.

A gestora explicou que todos os projetos esportivos e sociais desenvolvidos no ginásio foram cancelados pela Coordenadoria de Esporte. A prefeitura já planeja a demolição completa da estrutura e a construção de um novo ginásio, acompanhado de uma praça de lazer.

Orientação à população

Em nota, a administração municipal informou que segue acompanhando o caso e pediu à população que respeite o isolamento da área, colaborando com o trabalho das equipes e evitando riscos de novos acidentes.

Leia a nota oficial da prefeitura de Pacatuba

A Prefeitura de Pacatuba informa que, na manhã de hoje, parte da cobertura do popular Ginásio Sucupira, localizado no bairro Jereissati III, veio a desabar em razão de ventos fortes. Não houve registro de feridos neste incidente. O equipamento já se encontrava interditado, após vistoria técnica constatar condições precárias e risco iminente de desabamento.

Desde as primeiras horas, a Defesa Civil e outros órgãos competentes atuam no local, adotando todas as medidas de segurança necessárias. Em janeiro deste ano, a administração municipal realizou vistorias em todos os equipamentos públicos e identificou que, devido à falta de manutenção nos últimos anos, alguns apresentavam deficiências estruturais — entre eles, o Ginásio Sucupira.

A atual gestão recebeu o espaço nessas condições e, em ato de responsabilidade, há meses determinou sua interdição para evitar acidentes. Paralelamente, já está em andamento o projeto para a construção de um novo ginásio e de urbanização de todo o entorno, garantindo mais segurança, conforto e lazer à população.

A Prefeitura reforça o pedido para que moradores e frequentadores da área redobrem os cuidados e evitem se aproximar do local interditado, colaborando com as equipes de trabalho e contribuindo para a segurança de todos.