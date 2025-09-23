Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza
Passageiros da linha 806 foram retirados do veículo
Um ônibus sofreu um princípio de incêndio na Avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó, em Fortaleza. O veículo da linha 806 – Edson Queiroz/Papicu apresentou um problema no motor na manhã desta terça-feira (23), segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).
O motorista realizou a retirada de todos os passageiros que estavam a bordo, e ninguém ficou ferido. A ocorrência foi inicialmente controlada por brigadistas de um estabelecimento comercial próximo.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado às 9h40 para concluir o combate às chamas.
"A equipe realizou o combate direto e controlou a situação, evitando maiores danos à estrutura do ônibus e riscos à população que transitava pela via".
Causas e danos do incêndio
As causas do incêndio estão sendo apuradas pela empresa responsável. O veículo foi substituído na operação da linha.
Segundo o CBMCE, os danos ficaram restritos ao sistema elétrico e à parte do motor.
Enquanto o fogo era debelado, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuou no controle do tráfego na região. Segundo a AMC, o trânsito foi liberado após a ocorrência.