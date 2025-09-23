Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza

Um ônibus sofreu um princípio de incêndio na Avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó, em Fortaleza. O veículo da linha 806 – Edson Queiroz/Papicu apresentou um problema no motor na manhã desta terça-feira (23), segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

O motorista realizou a retirada de todos os passageiros que estavam a bordo, e ninguém ficou ferido. A ocorrência foi inicialmente controlada por brigadistas de um estabelecimento comercial próximo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado às 9h40 para concluir o combate às chamas.

"A equipe realizou o combate direto e controlou a situação, evitando maiores danos à estrutura do ônibus e riscos à população que transitava pela via". Corpo de Bombeiros Militar do Ceará Nota oficial

Causas e danos do incêndio

As causas do incêndio estão sendo apuradas pela empresa responsável. O veículo foi substituído na operação da linha.

Segundo o CBMCE, os danos ficaram restritos ao sistema elétrico e à parte do motor.

Enquanto o fogo era debelado, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuou no controle do tráfego na região. Segundo a AMC, o trânsito foi liberado após a ocorrência.