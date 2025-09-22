Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

O número de assalto a ônibus em Fortaleza teve uma queda de quase 80% em relação a 2024. Entre janeiro e agosto deste ano, foram notificadas 63 ocorrências, enquanto o mesmo período de 2024 contabilizou 306. A redução apresentada foi de 79,41%, segundo dados divulgados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (22), o Sindiônibus detalhou as ações realizadas para reduzir os números. Para isso, contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Fortaleza.

Veja tabela com número de assaltos por mês

Número de assaltos a ônibus em Fortaleza Mês 2024 2025 Janeiro 71 11 Fevereiro 48 8 Março 49 10 Abril 34 10 Maio 33 8 Junho 27 5 Julho 26 10 Agosto 18 1

Programas que ajudaram a reduzir os assaltos

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, informou que alguns programas lançados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) ajudaram a reduzir os assaltos, como:

Operação Passageiro Seguro: Lançada em 2017

Lançada em 2017 Programa Segurança no Ponto: Lançado em março de 2024

Lançado em março de 2024 Ferramenta Meu Celular: Lançado em abril 2024

"A operação 'Segurança no Ponto' fez toda a diferença. Esse trabalho foi feito com inteligência, usando a nossa estatística anterior, somada aos equipamentos de segurança que a gente tem embarcado na frota e esse contato direto com a polícia", detalhou Dimas.

Veja também Ceará Fortaleza quer transformar 50 km da malha em ciclovias arborizadas; conheça projeto Ceará Cidades do CE terão recursos do Novo PAC para obras de drenagem e contenção de encostas; veja locais

Segundo o presidente do Sindiônibus, os agentes buscam colher a maior quantidade de informações após as ocorrências, como:

Horário;

Local;

Tipo de abordagem;

Quantas pessoas;

Se usou armas (e que tipo de armas).

Mudanças na segurança

Buscando reduzir os assaltos e melhorar a experiência dos passageiros, a SSPDS direcionou policiais dedicados especialmente para essas operações. Os agentes estavam distribuídos em viaturas, bicicletas, motos e até a pé.

Além disso, instalaram novos equipamentos nos ônibus, como quatro câmeras de segurança e rastreamento com GPS.

"Temos chance de nesse ano 2025 ser o menor ano na nossa série histórica. A gente começou em 2004, até então o melhor ano era 2023". Dimas Barreira Presidente do Sindiônibus

Para isso, precisam manter essa redução no último trimestre de 2025.

Maior número de assaltos foi registrado em 2013

O pior balanço foi registrado em 2013, quando foram contabilizados 2.528 assaltos no ano inteiro. Em 2014, houve uma queda para 1.716. Em 2013, eram contabilizados sete assaltos por dia.

"Naquela época tinha um volume de dinheiro, em papel e moedas, que atraía", explicou Dimas Barreira. "Por isso, chegaram a instalar cofre nos ônibus para ficar na gaveta do cobrado".