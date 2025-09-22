Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Dados são referentes de janeiro a agosto deste ano em comparação com 2024

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra passageiros subindo em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza.
Legenda: Ações de combate aos assaltos contaram com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula.

O número de assalto a ônibus em Fortaleza teve uma queda de quase 80% em relação a 2024. Entre janeiro e agosto deste ano, foram notificadas 63 ocorrências, enquanto o mesmo período de 2024 contabilizou 306. A redução apresentada foi de 79,41%, segundo dados divulgados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (22), o Sindiônibus detalhou as ações realizadas para reduzir os números. Para isso, contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Fortaleza.

Veja tabela com número de assaltos por mês

Número de assaltos a ônibus em Fortaleza
Mês 2024 2025
Janeiro 71 11
Fevereiro 48 8
Março 49 10
Abril 34 10
Maio 33 8
Junho 27 5
Julho 26 10
Agosto 18 1

Programas que ajudaram a reduzir os assaltos

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, informou que alguns programas lançados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) ajudaram a reduzir os assaltos, como: 

  • Operação Passageiro Seguro: Lançada em 2017
  • Programa Segurança no Ponto: Lançado em março de 2024
  • Ferramenta Meu Celular: Lançado em abril 2024

"A operação 'Segurança no Ponto' fez toda a diferença. Esse trabalho foi feito com inteligência, usando a nossa estatística anterior, somada aos equipamentos de segurança que a gente tem embarcado na frota e esse contato direto com a polícia", detalhou Dimas. 

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza quer transformar 50 km da malha em ciclovias arborizadas; conheça projeto

teaser image
Ceará

Cidades do CE terão recursos do Novo PAC para obras de drenagem e contenção de encostas; veja locais

Segundo o presidente do Sindiônibus, os agentes buscam colher a maior quantidade de informações após as ocorrências, como: 

  • Horário;
  • Local;
  • Tipo de abordagem;
  • Quantas pessoas;
  • Se usou armas (e que tipo de armas).

Mudanças na segurança

Buscando reduzir os assaltos e melhorar a experiência dos passageiros, a SSPDS direcionou policiais dedicados especialmente para essas operações. Os agentes estavam distribuídos em viaturas, bicicletas, motos e até a pé.

Além disso, instalaram novos equipamentos nos ônibus, como quatro câmeras de segurança e rastreamento com GPS.

"Temos chance de nesse ano 2025 ser o menor ano na nossa série histórica. A gente começou em 2004, até então o melhor ano era 2023".
Dimas Barreira
Presidente do Sindiônibus

Para isso, precisam manter essa redução no último trimestre de 2025.

Maior número de assaltos foi registrado em 2013 

O pior balanço foi registrado em 2013, quando foram contabilizados 2.528 assaltos no ano inteiro. Em 2014, houve uma queda para 1.716. Em 2013, eram contabilizados sete assaltos por dia

"Naquela época tinha um volume de dinheiro, em papel e moedas, que atraía", explicou Dimas Barreira. "Por isso, chegaram a instalar cofre nos ônibus para ficar na gaveta do cobrado".

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra passageiros subindo em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Dados são referentes de janeiro a agosto deste ano em comparação com 2024

Redação
Há 35 minutos
Terminal de ônibus José de Alencar
Ceará

Projeto muda nome do Terminal José de Alencar, em Fortaleza; entenda

Proposta foi aprovada pelos vereadores em discussão única, na quinta-feira (18)

Redação
22 de Setembro de 2025
Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza
Ceará

Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza

Mais um acidente em dunas no município, sendo este o segundo em menos de dois dias.

Redação
22 de Setembro de 2025
Montagem de duas fotos: a primeira é de Gabrielly Moreira em uma construção. A segunda, é ela treinando corte de cabelo em um boneco
Ceará

Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto

Bebida alcoólica foi encontrada no local do óbito

João Lima Neto
22 de Setembro de 2025
Projeto de ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís, em Fortaleza, separada da via com carros e ônibus por um canteiro central com árvores floridas de copa rosa.
Ceará

Fortaleza quer transformar 50 km da malha em ciclovias arborizadas; conheça projeto

A ideia é transformar 10% do percurso já existente no novo modelo

Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Unifor lança processo seletivo 2026.1 com vestibular marcado para 19 de outubro
Ceará

Unifor lança processo seletivo 2026.1 com vestibular marcado para 19 de outubro

Inscrições encontram-se abertas até dia 14 do próximo mês

Agência de Conteúdo DN
22 de Setembro de 2025
Homem de moto atravessa rua alagada pela chuva em Fortaleza, com água cobrindo parte da pista.
Ceará

Cidades do CE terão recursos do Novo PAC para obras de drenagem e contenção de encostas; veja locais

Fortaleza será contemplada com recursos para regenerar e integrar o espaço urbano nas imediações dos Riachos Pajeú, da avenida Heráclito Graça ao Poço da Draga

Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Foto que contém tráfego intenso, mas contínuo na Avenida Senador Carlos Jereissati, entre os bairros Montese, Aeroporto e Serrinha, em Fortaleza
Ceará

Ceará é seguro para dirigir, mas tem baixa educação no trânsito, diz estudo

Ranking considera indicadores que vão desde fiscalização, qualidade das rodovias até aplicabilidade de multas

Luciano Rodrigues
21 de Setembro de 2025
Ceará

Brasil estuda quanto investir por aluno para garantir alimentação escolar adequada, diz Pacobahyba

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Fernanda Pacobahyba diz que o Governo Federal tem realizado uma pesquisa para tentar ter esse dado de forma precisa

Thatiany Nascimento
21 de Setembro de 2025
Vista aérea da Igreja de Santa Edwiges.
Ceará

MPCE fecha acordo para preservar três imóveis tombados em Fortaleza; veja quais

Entre os edifícios está a Igreja Santa Edwiges, localizada no bairro Moura Brasil.

Gabriela Custódio
21 de Setembro de 2025
Gabrielly Moreira, jovem estudante e modelo de 16 anos que foi encontrada morta em Pedra Branca, no interior do Ceará, posa para retrato após desfile
Ceará

Morre modelo e rainha de cavalgada aos 16 anos no CE

Homenagens prestadas à jovem nas redes sociais destacaram a forte ligação dela com eventos culturais da região, como vaquejadas e cavalgadas.

Gabriela Custódio
20 de Setembro de 2025
Buggy com turistas vira em duna de Canoa Quebrada, no Ceará
Ceará

Buggy com turistas vira em duna de Canoa Quebrada, no Ceará

O motorista do veículo fugiu do local após o acidente, mas já foi identificado.

Redação
20 de Setembro de 2025
Foto externa do campus da UFC em Itapajé, com gramado e duas alunas com mochilas caminhando
Ceará

Drones ambientais e inclusão social: UFC usa IA para iniciativas de educação, assistência e inovação

Nicolas Paulino
20 de Setembro de 2025
Imagem de uma sala de aula com alunas sentadas de frente para o quadro e um professor posicionado em frente ao quadro usando blusa vermelha
Terra de Sabidos

Prêmio Terra de Sabidos distribuirá R$ 15 mil entre projetos de educação no CE; veja como participar

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de outubro e podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Thatiany Nascimento
20 de Setembro de 2025
Homem carrega carro com engradados de frutas e verduras
Ceará

Elo entre sobra e falta: projetos evitam desperdício e distribuem alimentos para combater fome no CE

Theyse Viana
19 de Setembro de 2025
Agentes da PRF salvam bebê de engasgo em unidade da BR-116, em Itaitinga
Ceará

Agentes da PRF salvam bebê de engasgo em unidade da BR-116, em Itaitinga

Policiais realizaram manobras de primeiros socorros e garantiram o restabelecimento da respiração da bebê

Redação
19 de Setembro de 2025
Caminhoneiro cearense adota cachorrinho abandonado na BR-116 e viraliza nas redes
Ceará

Caminhoneiro cearense adota cachorrinho abandonado na BR-116 e viraliza nas redes

Motorista chegou a confundir o animal com uma cobra

Gabriel Bezerra*
19 de Setembro de 2025
Carmais Seminovos lança Feirão Todo Dia com condições especiais durante todo o mês
Ceará

Carmais Seminovos lança Feirão Todo Dia com condições especiais durante todo o mês

Com um estoque superior a 700 modelos multimarcas, a campanha tem como um de seus destaques a primeira parcela para 2026

Agência de Conteúdo DN
19 de Setembro de 2025
Na foto, sangue no chão, e um saco ensanguentado onde estava o corpo de um homem encontrado nesta madrugada na calçada da catedral de fortaleza.
Ceará

Corpo de homem é encontrado em saco na calçada da Catedral de Fortaleza

O homicídio teria ocorrido durante a madrugada desta quinta, no Centro de Fortaleza

Redação
18 de Setembro de 2025
Adolescente salva idoso de engasgo após aprender manobra em escola de Juazeiro do Norte
Ceará

Adolescente salva idoso de engasgo após aprender manobra em escola de Juazeiro do Norte

Adolescente aplicou a técnica de Heimlich em idoso de 66 anos

Nathália Paula Braga*
18 de Setembro de 2025